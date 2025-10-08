Estos son los 5 ejercicios para evitar lesiones y mantener el equilibrio después de los 40

La pérdida de la masa muscular y la reducción de los reflejos vuelven esencial mantener la actividad física.

Esta serie de ejercicios son las que ayudan a tonificar músculos.

A partir de los 40 años, la estabilidad física se vuelve un factor decisivo para preservar la fuerza, prevenir lesiones y sostener la independencia en la vida diaria. Con el paso del tiempo, el cuerpo experimenta una pérdida progresiva de masa muscular, menor coordinación y reflejos más lentos, lo que aumenta el riesgo de caídas y accidentes.

4 ejercicios Integrar estos simples ejercicios al día a día mantiene un estado físico saludable sin necesidad de esfuerzos intensos. WEB Según especialistas en fitness, mantener un entrenamiento enfocado en la estabilidad no solo refuerza los músculos, sino que mejora la capacidad del cuerpo para reaccionar ante desequilibrios o movimientos imprevistos, prolongando así la autonomía física y el bienestar general.

Ejercicios Este ejercicio es ideal para las personas mayores de 60. web Por qué realizar esta actividad A partir de los 30 años, el organismo puede perder entre un 3% y un 8% de masa muscular por década, un deterioro que afecta directamente la fuerza, el equilibrio y la postura. En esta etapa, los ejercicios de estabilidad se transforman en una herramienta esencial, tanto para quienes entrenan regularmente como para los que buscan recuperar la movilidad y la confianza corporal.

Ejercicios Este ejercicio ayuda a conciliar el sueño a personas mayores. web Los 5 ejercicios más efectivos - Peso muerto rumano a una pierna (Single-Leg RDL): Pararse con los pies juntos y una mancuerna en cada mano. Cargar el peso sobre una pierna, flexionar ligeramente la rodilla y llevar el torso hacia adelante mientras la pierna contraria se eleva hacia atrás. Mantener el equilibrio unos segundos y regresar lentamente a la posición inicial.

- Plancha lateral con alcance (Side Plank With Reach): Recostarse de lado, apoyar el codo directamente bajo el hombro y elevar las caderas hasta formar una línea recta desde los pies hasta la cabeza. Con el brazo libre, extender hacia arriba y luego pasarlo por debajo del torso, rotando el cuerpo levemente antes de regresar a la posición inicial.

- Press Pallof: Colocar una banda elástica a la altura del pecho y pararse de lado respecto al punto de anclaje. Tomar la banda con ambas manos, alejarse para generar tensión y extender los brazos al frente, resistiendo el tirón lateral. - Bird Dog con ritmo o carga: Desde posición de cuadrupedia, extender el brazo izquierdo y la pierna derecha al mismo tiempo. Mantener el equilibrio unos segundos y volver a la posición inicial antes de alternar. - Plancha alta: Colocarse boca abajo con las manos bajo los hombros, brazos extendidos y cuerpo completamente recto. Mantener la posición entre 20 y 60 segundos.