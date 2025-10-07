Dependiendo de tu edad: cuánto ejercicio al día debes hacer para mantenerte sano

Hacer ejercicio de manera regular no solo mejora la condición física, sino que también prolonga la esperanza de vida y fortalece la salud general. Sin embargo, más cantidad no siempre equivale a más beneficios. El tiempo y la intensidad del ejercicio deben adaptarse a la edad y a las necesidades fisiológicas de cada etapa de la vida.

El ejercicio físico que recomiendan los expertos para prevenir caídas después de los 60 años

La Organización Mundial de la Salud ( OMS ) y distintas entidades de medicina deportiva han establecido medidas para determinar cuánto ejercicio necesita cada grupo etario para mantener un equilibrio entre rendimiento, salud y longevidad.

La edad, además, influye en el tipo de actividad que conviene realizar. Las actividades aeróbicas —como caminar, nadar, correr o andar en bicicleta— son las que más beneficios generan sobre el sistema cardiovascular y la función metabólica, pero su duración y frecuencia deben ajustarse con precisión para evitar sobreesfuerzos o lesiones.

Durante la infancia y la adolescencia, el cuerpo atraviesa un período de desarrollo acelerado. En esta etapa, la OMS recomienda al menos 60 minutos diarios de actividad física moderada o intensa. Lo ideal es que se trate de ejercicios recreativos o deportes que estimulen la coordinación, la fuerza y la resistencia. El objetivo principal es fomentar el hábito y desarrollar un vínculo positivo con el movimiento desde temprano.

En la edad adulta, el desafío consiste en contrarrestar los efectos del sedentarismo y el estrés laboral. Los expertos recomiendan al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada, como caminar rápido, bailar, hacer tareas domésticas activas, o bien 75 minutos semanales de actividad intensa , como correr, nadar, hacer ciclismo o practicar deportes competitivos.

Lo ideal es combinar ambas intensidades para optimizar el rendimiento cardiovascular y mantener una masa muscular adecuada. Además, se aconseja realizar ejercicios de fuerza dos o tres veces por semana y reducir los períodos prolongados de inactividad.

A partir de los 65 años

Con el envejecimiento, el ejercicio se vuelve una herramienta preventiva contra la pérdida de masa muscular, el deterioro del equilibrio y el riesgo de caídas. En esta etapa, la OMS sugiere mantener niveles similares a los de la adultez, pero repartidos en sesiones diarias de al menos 10 minutos.

La clave está en la variedad: ejercicios de equilibrio, fuerza y coordinación deben integrarse tres o más veces por semana. Actividades como el yoga, el tai chi, la caminata o la natación de baja intensidad favorecen la movilidad, la circulación y la estabilidad postural.

Por qué el ejercicio es esencial

La práctica constante de actividad física reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensión, depresión y pérdida ósea. La inactividad prolongada, en cambio, acelera el deterioro muscular y metabólico.