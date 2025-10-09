Zaira Nara es vinculada amorosamente con un famoso casi 15 años menor: cómo habría comenzado la relación

La modelo asistió al programa de streaming que conduce el joven y luego fueron vistos juntos en público.

Zaira Nara es considerada como una de las mujeres más atractivas del país o, al menos, así lo expresó el streamer Bauletti tiempo atrás. Lo que menos creyó es que, después de esas declaraciones, iba a ser vinculado amorosamente con la mediática.

El joven tiene 23 años y, sin lugar a dudas, la diferencia de 14 años de edad con la hermana de Wanda Nara es uno de los tópicos más mencionados en redes pero, lo cierto, es que este "lore" ha dado que hablar y mucho. Así como lo ha manifestado Zaira en la alfombra roja de los Martín Fierro, "hay una comunidad atrás que está esperando más cosas".

Zaira Nara y el streamer se responden mensajes en redes sociales Pero, esto no quedó ahí, sino que tras una publicación de Nara, él le comentó: "Te felicito", teniendo como respuesta un emoji cariñoso. Más tarde, se dio su primer encuentro cara a cara cuando la presentadora estaba en Olga y fue invitada a Mernosketti, el proyecto que comparte junto a Mernuel.

image Ahí, la sorprendió con una remera con su cara y hasta mariachis que sonaban de fondo para hacer especial el encuentro. Inmediatamente, nació el ship en la red y, recientemente, fueron vistos juntos en el show de Luck Ra que dio en el estadio Vélez, acompañados por un grupo de amigos.