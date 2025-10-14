14 de octubre de 2025 - 11:52

La OMS advirtió sobre una "creciente amenaza global" por la resistencia a antibióticos comunes

El informe detalló que las bacterias han desarrollado resistencia a los antibióticos, por lo que las infecciones son más difíciles de tratar.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que la resistencia a los antibióticos esenciales está alcanzando niveles alarmantes en todo el planeta, convirtiéndose en una de las mayores amenazas actuales para la salud pública global.

Así lo reveló en su reciente Informe mundial sobre la vigilancia de la resistencia a los antibióticos 2025, publicado este martes.

Según el documento, una de cada seis infecciones bacterianas confirmadas en laboratorio en 2023 fue resistente a los tratamientos convencionales con antibióticos, lo que implica que millones de personas en todo el mundo se enfrentaron a infecciones más difíciles de tratar.

EEUU anuncia un plan para combatir gérmenes y bacterias resistentes a los antibióticos
Las bacterias son más resistentes a los antibióticos.

Aumento en los últimos años

Entre 2018 y 2023, la OMS registró un aumento del 40% en las combinaciones de patógenos y antibióticos que presentan resistencia. El informe señala que el incremento anual promedio osciló entre 5% y 15%.

El estudio se basa en datos del Sistema Mundial de Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos y de su Uso (GLASS), que recopila información de más de 100 países. Por primera vez, la OMS elaboró un cálculo global de la prevalencia de resistencia en 22 antibióticos utilizados para tratar infecciones comunes, como las del tracto urinario, gastrointestinal, del torrente sanguíneo y la gonorrea.

La OMS advierte de la resistencia generalizada en todo el mundo a antibióticos de uso habitual

El nuevo informe señala que las bacterias gramnegativas resistentes a los medicamentos son cada vez más peligrosas en todo el mundo, y que la mayor carga recae sobre los países menos equipados para responder.

