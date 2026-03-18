"Es un error": Mendoza tomó distancia de Nación por la salida de Argentina de la OMS

La oficialización de la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud ( OMS ) generó repercusiones en distintos niveles del sistema sanitario. En Mendoza , el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero , expresó una postura crítica frente a la decisión del gobierno de Javier Milei , aunque relativizó su impacto en la provincia.

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“ Considero que es un error la salida de la OMS ”, sostuvo el funcionario, quien recordó que ya había manifestado su desacuerdo cuando la medida fue anunciada en 2025. Si bien reconoció falencias en el funcionamiento del organismo internacional, remarcó que continúa siendo una herramienta relevante para la coordinación de políticas públicas en salud a nivel global.

Montero señaló que comparte algunas críticas vinculadas al “ exceso de burocratización ” y a la falta de herramientas para tomar decisiones más firmes, pero consideró que esos problemas deben corregirse desde adentro. “ Es necesario coordinar política pública entre países, sobre todo en el ámbito sanitario ”, afirmó el funcionario.

En ese sentido, el ministro hizo hincapié en el rol que cumplió —y que podría haber fortalecido— la OMS durante la pandemia de Covid-19. Según analizó, una mayor capacidad de coordinación internacional habría permitido mejores resultados globales.

“No lo hubo porque la Organización Mundial de la Salud no tuvo las herramientas para hacerlo y en algún punto hizo recomendaciones leves”, explicó a Los Andes .

Impacto en Mendoza

A pesar de su postura crítica, Montero sostuvo que la salida del organismo no tendrá un impacto significativo en Argentina ni en Mendoza en particular. Esto se debe, según indicó, a que gran parte del trabajo técnico y de cooperación sanitaria se canaliza a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), de la cual el país continuará formando parte.

“El impacto no va a ser elevado porque trabajamos muchísimo más con la OPS”, afirmó. En el caso de Mendoza, detalló que existen múltiples acuerdos vigentes con el organismo regional, incluyendo la provisión de medicamentos mediante mecanismos de compra conjunta.

En esa línea, aseguró que la provincia continuará profundizando ese vínculo: “Vamos a seguir en ese sentido, incluso importando medicamentos a través de la OPS”.

No obstante, el ministro advirtió que la decisión tiene un componente simbólico y llamó a evitar discursos extremos contra los organismos internacionales. “No hay que comprar discursos de odio hacia estas organizaciones, porque tienen un aporte valioso en establecer estándares y formas de articulación de políticas públicas”, señaló.

Rodolfo Montero en la llegada de los medicamentos de Chipre.jpg El ministro de Salud, Rodolfo Montero, recibiendo los medicamentos importados de Chipre.

La salida de Argentina

La desvinculación de Argentina de la OMS se hizo efectiva este martes, al cumplirse un año desde la notificación formal presentada el 17 de marzo de 2025 ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su carácter de depositaria de la Constitución del organismo sanitario.

La decisión del gobierno de Javier Milei se enmarca en una serie de cuestionamientos a la OMS, especialmente por su rol durante la pandemia y por su influencia en la definición de políticas sanitarias.

En ese contexto, el actual jefe de Gabinete y exvocero presidencial, Manuel Adorni, había planteado que el país no permitiría la injerencia de organismos internacionales en cuestiones de soberanía.

A partir de la salida, Argentina dejará de participar en programas, fondos y espacios técnicos coordinados por la OMS, el principal organismo global encargado de la coordinación de políticas de salud pública, fundado en 1948 y con sede en Ginebra.

Sin embargo, el país mantendrá su participación en la OPS, lo que —según coinciden autoridades sanitarias— permitirá sostener parte de la cooperación internacional en materia de salud, especialmente en el plano regional.