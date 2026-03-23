Eclipse total 2027: el fenómeno que oscurecerá el cielo por más de seis minutos

El próximo 2 de agosto de 2027 tendrá lugar uno de los eventos astronómicos más impactantes del siglo XXI: un eclipse solar total que provocará un oscurecimiento pleno del cielo durante más de seis minutos en distintas regiones del planeta.

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Durante ese breve lapso, el Sol quedará completamente oculto por la Luna , generando una escena inusual en la que el día se transformará en una especie de atardecer repentino, con cambios en la luz, el color del cielo y la temperatura ambiente.

Según datos difundidos por la Agencia Noticias Argentinas , la fase de totalidad del fenómeno se extenderá por seis minutos y 23 segundos , una duración excepcional dentro de los eclipses visibles desde la Tierra.

El eclipse de 2027 será uno de los más importantes de la historia.

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El eclipse se verá de forma total desde una franja al norte de la Patagonia.

El punto máximo se registrará en Luxor, Egipto , una de las zonas privilegiadas para observar el evento en toda su magnitud.

La franja de totalidad atravesará el sur de Europa, el norte de África y Medio Oriente, incluyendo ciudades como Málaga, Cádiz, Tánger, Luxor, Yeda y La Meca, donde millones de personas podrán presenciar el fenómeno.

Qué se podrá observar durante el eclipse

Durante el eclipse total será posible ver la corona solar, la capa más externa de la atmósfera del Sol, algo que solo ocurre cuando la luz directa queda completamente bloqueada. Además, en pleno día podrán distinguirse estrellas brillantes e incluso algunos planetas, en una escena poco habitual para la observación astronómica.

El fenómeno también genera efectos perceptibles en el entorno, como descensos temporales de temperatura y una sensación similar a un anochecer repentino.

Aunque el eclipse podrá observarse en una amplia zona del hemisferio norte, no será visible desde Argentina, por lo que quienes deseen experimentar la totalidad deberán viajar hacia los países ubicados dentro de su trayectoria.

La combinación de su larga duración y su paso por regiones densamente pobladas convierte a este eclipse en uno de los más esperados tanto por científicos como por aficionados.