15 de octubre de 2025 - 14:42

Christian Sancho estuvo internado por precaución y dio un fuerte mensaje: "frené a tiempo"

Ya recuperado, el actor reflexionó sobre la importancia de bajar el ritmo de vida para priorizar la salud.

Christian Sancho estuvo internado y reflexionó sobre el saber frenar a tiempo.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

“Hubo parada técnica”, escribió la actriz junto a una foto donde se veía a Sancho recostado en una camilla mientras le pasaban suero. Horas más tarde anunció que le habían dado el alta y agradeció los mensajes de preocupación y cariño.

Christian Sancho
Christian Sancho habló del saber delegar obligaciones

Con su paso por el hospital, Christian Sancho preocupó a sus seguidores a los que luego, les agradeció dejando un mensaje de prevención. En un diálogo sincero con Carla Bunny para el streaming No tan Pronto, Sancho confirmó que la situación se debió a un cuadro de estrés acumulado.

Sancho relató que sufrió “una especie de pico de estrés con una contractura muy grande”. Explicó que, a causa de esto, estuvo internado por un día, pero aseguró: “gracias a Dios ya estoy bien”. El actor identificó el exceso de trabajo como uno de los factores que lo llevaron a ese límite.

Embed - Christian Sancho después de su internación: "Menos mal que paré a tiempo"

Reflexionó que a veces uno se pone en la cabeza “hacer muchas cosas al mismo tiempo y ese es el problema”. Ahora, su consejo es: “Hay que saber delegar y empezar a vivir la vida con menos vorágine y menos estrés”.

Sancho considera que este episodio sirvió como una señal de alerta que lo ayudó a tomar conciencia. Con alivio, expresó que “Menos mal que frené a tiempo”. Profundizando en su reflexión, señaló: “El programa se llama Estás a tiempo y yo estuve a tiempo de entender qué era lo que necesitaba”.

