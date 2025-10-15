Christian Sancho estuvo internado por precaución y dio un fuerte mensaje: "frené a tiempo"

Ya recuperado, el actor reflexionó sobre la importancia de bajar el ritmo de vida para priorizar la salud.

Christian Sancho estuvo internado y reflexionó sobre el saber frenar a tiempo.

El reconocido actor y modelo Christian Sancho fue internado hace poco menos de un mes y generó preocupación entre sus seguidores. Todo ocurrió después de que su pareja, Celeste Muriega, publicara una foto del actor en una camilla de hospital.

“Hubo parada técnica”, escribió la actriz junto a una foto donde se veía a Sancho recostado en una camilla mientras le pasaban suero. Horas más tarde anunció que le habían dado el alta y agradeció los mensajes de preocupación y cariño.

Con su paso por el hospital, Christian Sancho preocupó a sus seguidores a los que luego, les agradeció dejando un mensaje de prevención. En un diálogo sincero con Carla Bunny para el streaming No tan Pronto, Sancho confirmó que la situación se debió a un cuadro de estrés acumulado.

Sancho relató que sufrió “una especie de pico de estrés con una contractura muy grande”. Explicó que, a causa de esto, estuvo internado por un día, pero aseguró: “gracias a Dios ya estoy bien”. El actor identificó el exceso de trabajo como uno de los factores que lo llevaron a ese límite.

Embed - Christian Sancho después de su internación: "Menos mal que paré a tiempo" Reflexionó que a veces uno se pone en la cabeza “hacer muchas cosas al mismo tiempo y ese es el problema”. Ahora, su consejo es: “Hay que saber delegar y empezar a vivir la vida con menos vorágine y menos estrés”.