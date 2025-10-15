Murió el "punto de rating": cambió la forma de medir audiencias en la televisión y se "copia" del streaming

La televisión argentina atraviesa un cambio histórico en su manera de medir audiencias. Desde este lunes, las mediciones minuto a minuto ya no mostrarán únicamente el tradicional punto de rating, sino la cantidad real de espectadores que están viendo cada canal en tiempo real.
El anuncio fue realizado por la cuenta especializada Real Time Rating, que publicó en la red X (ex Twitter): “A partir de hoy, las mediciones minuto a minuto marcan la cantidad de espectadores que están viendo cada canal”.
La televisión y el streaming se alinean para mostrar números de audiencia en tiempo real
Con esta modificación, la industria local da un paso hacia un sistema más preciso y transparente, que se asemeja al formato utilizado por las plataformas de streaming y señales internacionales.
Hasta ahora, el rating se expresaba en puntos de audiencia, donde cada punto equivalía a un número estimado de hogares en el AMBA. Esa modalidad permitía conocer el rendimiento general de cada programa, pero no reflejaba el alcance real en cantidad de personas.
Masterchef Celebrity 2025
Masterchef Celebrity fue el programa que más midió esta semana con su debut en Telefe.
La nueva herramienta cambia el paradigma y a partir de ahora, los gráficos incluirán la cifra exacta de espectadores, lo que permitirá observar minuto a minuto cuántas personas sintonizan cada canal.
Esta información no solo ofrece un panorama más claro del consumo televisivo, sino que también actualiza los parámetros de medición para adaptarse a un público que hoy combina televisión abierta con plataformas digitales.
Qué marcaron las primeras mediciones del nuevo sistema de rating televisivo
- Telefe aparece primero con entre 285.000 y 299.000 espectadores
- El Trece registra entre 150.000 y 196.000.
- América se ubica entre 48.000 y 62.000 personas
- La TV Pública ronda entre 12.000 y 29.000 espectadores.
El cambio marca el fin de una era dominada por el punto de rating como unidad de medida y abre una nueva etapa donde cada espectador cuenta. Con esta actualización, la televisión argentina busca ponerse a tono con los hábitos actuales de consumo y ofrecer datos que reflejen con mayor fidelidad qué y cuántos ven realmente los programas que compiten por la atención del público.
nueva forma de medir el rating