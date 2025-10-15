Sorpresa en el rock: David Lebón se casó con su manager y pareja tras 15 años de amor

David Lebón y Patricia Oviedo, su manager, sellaron su unión en una ceremonia rodeada de amigos. Quiénes asistieron al casamiento.

David Lebón, una de las figuras más queridas del rock nacional, selló su historia de amor con Patricia Oviedo —su pareja y manager durante los últimos quince años— en una ceremonia íntima pero repleta de emoción y música.

El casamiento se realizó en el Registro Civil de la calle Uruguay (Ciudad de Buenos Aires), donde los novios dijeron el “Sí” rodeados de familiares, amigos y colegas del mundo artístico. Entre los invitados estuvieron Marcela Morelo, Pedro Aznar, Ricardo Mollo, Sandra Mihanovich, Julia Zenko y Kevin Johansen, además de los músicos que acompañan habitualmente a Lebón en su banda: Alex Musatov, Daniel Colombres, Dhani Ferrón y Leandro Bulacio.

Uno de los momentos más conmovedores de la jornada fue cuando Sandra Mihanovich interpretó la emblemática canción “Honrar la vida”, emocionando a todos los presentes.

image La historia entre David y “Pato”, como la llaman sus amigos, comenzó hace 15 años, luego de un importante recital en Rosario. Una cena compartida aquella noche marcó el inicio de una vida juntos, en la que Oviedo no solo se convirtió en su compañera sentimental, sino también en su manager y sostén cotidiano.