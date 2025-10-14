Atención melómanos: la décima edición del Festival de Música Antigua de Mendoza comienza este miércoles

Entre los árboles del Parque General San Martín y la resonancia mística de la Capilla Patrimonial, Mendoza se prepara para una experiencia que parece suspendida en el tiempo. Desde este miércoles 15 al domingo 19 de octubre, el Festival de Música Antigua celebra su décimo aniversario con un viaje sonoro al corazón del Renacimiento y el Barroco. La entrada es gratuita y por orden de llegada.

Organizado por la Subsecretaría de Cultura de Mendoza , el festival no solo rescata partituras centenarias: las revive con erudición e instrumentos de época (laúdes, flautas traversas, violas da gamba, etcétera).

A lo largo de los años, el festival ha sabido moverse por escenarios emblemáticos —desde el Le Parc hasta la Iglesia de la Merced o la Biblioteca San Martín—, pero este 2025 eligió un espacio íntimo: la Capilla Patrimonial que está junto al Espacio de Fotografía Máximo Arias (sobre Padre Jorge Contreras 1250).

El festival abre este miércoles a las 20 con el Coro de Cámara de la UNCuyo y el Ensamble Flash Bach, una dupla que combina la precisión académica con la energía interpretativa.

Este jueves 16, la jornada estará dedicada al diálogo entre estilos: el Violetta Club presentará “Música italiana del siglo XVII”, mientras el Ensamble 392 explorará el refinamiento del “Barroco francés para flauta, clave y viola da gamba”.

El viernes 17, los vientos se toman el protagonismo con el proyecto “Flautas en concierto”, una colaboración entre Vientos del Plata y la Cátedra de Flauta de la UNCuyo.

El sábado será una jornada doble. A las 14, el ensamble Vocal 1500 abordará “¡O Maria! Música sacra en la Italia del siglo XVII”, seguido por Zeffiro, que invitará a viajar hacia el norte con “Barroco en Suecia y Alemania”. Más tarde, a las 19, el grupo Sine Nomine presentará “Mysteria, Los misterios de la Semana Santa”, un repertorio queahonda en la espiritualidad medieval.

Finalmente, el domingo 19 a las 19, el festival cerrará con un concierto a la altura de su aniversario: Gustavo Gargiulo & El Círculo Armónico interpretarán “L’Eterna & Il Serenissimo”, una celebración de la elegancia italiana que une a Gargiulo con un ensamble de excepción.

Programación

Miércoles 15, a las 20. Coro de Cámara de la UNCuyo y Ensamble Flash Bach. Participan Valentina Spina, Alejandro Fiore, Lucas Altamore, Daniel Ganum, Gabriela Guembe, Amílcar Junquera, Irina Gruszka, Mario Masera y Lucas Ramallo.

Jueves 16, a las 20. Violetta Club Diálogos. “Música italiana del siglo XVII”. Ensamble 392 “Barroco francés para flauta, clave y viola da gamba”. Invitada: Gabriela Guembe. Participan Griselda López Zalba, Daniel Ganum, Gustavo Richter, José Luis Di Marco, Amílcar Junquera, Mario Masera y Lucas Ramallo.

Viernes 17, a las 20. Vientos del Plata & Cátedra de flauta de la UNCuyo. “Flautas en concierto, proyecto históricamente informado de la Cátedra de Flauta de la UNCuyo”. Vientos: Irina Gruszka, Ruy Facó. Cátedra: Mariana Jordán, Luis Jara, Martín Soto e Iñaki Abarzúa.

Sábado 18, a las 14. Vocal 1500 – “¡O Maria! Música sacra en la Italia del siglo XVII”. Zeffiro – “Barroco en Suecia y Alemania”. Vocal 1500: Mariana Ruiz Díaz, Mariana Ledda, Juan Sánchez y Mario Masera. Zeffiro: Lucas Ramallo, Susana Venditti, Gorgias Sánchez y José Luis Di Marco.

Sábado 18, a las 19. Sine nomine . “Mysteria, Los misterios de la Semana Santa” (música medieval y renacentista). Participan Emanuel José Altamiranda, Claudio Lavalle, Miguel Ramón Lastra, Tomás Frigolé, Ulises Barrientos Espinoza, Ariel Matías Rabal y Marcelo Darío Hernández.

Domingo 19, a las 19. Gustavo Gargiulo & El Círculo Armónico. "L’Eterna & Il Serenissimo". Participan Gustavo Gargiulo, Alejandro Fiore, Lucas Altamore, José Luis Di Marco, Daniel Ganum, Julián Salcedo y Nicolás Mosca.