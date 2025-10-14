Morat en Mendoza: qué se puede ingresar y que está prohibido llevar al show

Después de tres años, la banda colombiana Morat llega a Mendoza con su gira mundial "Asuntos Pendientes", este martes 14 de octubre, a las 21 horas- las puertas abren a las 19 hs-, en el Estadio Aconcagua Arena del Parque General San Martín.
Después de tres años, la banda colombiana Morat llega a Mendoza con su gira mundial "Asuntos Pendientes", este martes 14 de octubre, a las 21 horas- las puertas abren a las 19 hs-, en el Estadio Aconcagua Arena del Parque General San Martín.
El concierto, originalmente previsto para el 26 de septiembre, debió reprogramarse por cuestiones logísticas ajenas a la banda y a la producción. La nueva fecha les dio a los fanáticos más tiempo para asegurarse sus entradas y viajes.
En este nuevo espectáculo musical, Morat promete repasar sus grandes éxitos como Cómo Te Atreves, Besos en Guerra, No Se Va y 506, además de presentar lo nuevo de su próxima producción discográfica, con temas como Faltas Tú, La Policía y Me Toca A Mí, su reciente colaboración con Camilo.
La gira “Asuntos Pendientes 2025” es la oportunidad perfecta para reencontrarse con una banda en su mejor momento artístico, lista para seguir escribiendo historia junto a su público.
La productora Music Mix informó que la apertura de puertas será a las 19 horas - se recomienda llegar con tiempo para hacer un ingreso ordenado- y el concierto comenzará a las 21 (puntual). Además, los accesos tanto para Tribuna, Campo y Tribuna Alta serán por la Avenida Libertador.
También, se supo que no se podrá llevar y en caso de asistir con estos elementos, serán retenidos con posibilidad de no ser devueltos.