Morat en Mendoza: qué se puede ingresar y que está prohibido llevar al show

Este miércoles, luego de tres años, Morat se presenta en Mendoza. Los detalles de "Asuntos Pendientes".

La banda colombiana se presenta este martes en Mendoza y hay varias prohibiciones.

Después de tres años, la banda colombiana Morat llega a Mendoza con su gira mundial "Asuntos Pendientes", este martes 14 de octubre, a las 21 horas- las puertas abren a las 19 hs-, en el Estadio Aconcagua Arena del Parque General San Martín.

El concierto, originalmente previsto para el 26 de septiembre, debió reprogramarse por cuestiones logísticas ajenas a la banda y a la producción. La nueva fecha les dio a los fanáticos más tiempo para asegurarse sus entradas y viajes.

En este nuevo espectáculo musical, Morat promete repasar sus grandes éxitos como Cómo Te Atreves, Besos en Guerra, No Se Va y 506, además de presentar lo nuevo de su próxima producción discográfica, con temas como Faltas Tú, La Policía y Me Toca A Mí, su reciente colaboración con Camilo.

La gira “Asuntos Pendientes 2025” es la oportunidad perfecta para reencontrarse con una banda en su mejor momento artístico, lista para seguir escribiendo historia junto a su público.

La productora Music Mix informó que la apertura de puertas será a las 19 horas - se recomienda llegar con tiempo para hacer un ingreso ordenado- y el concierto comenzará a las 21 (puntual). Además, los accesos tanto para Tribuna, Campo y Tribuna Alta serán por la Avenida Libertador.

También, se supo que no se podrá llevar y en caso de asistir con estos elementos, serán retenidos con posibilidad de no ser devueltos. Drones y equipos de fotografía.

Todo tipo de computadoras.

Equipo de mate.

Botellas de todo tipo.

Bebidas – adentro se venderán-.

Alimentos.

Banderas.

Coches de bebé.

Aerosoles.

Estupefacientes.

Sombrillas y o paraguas.

Explosivos.

Camisetas de fútbol.