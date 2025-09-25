Charly Garcia fue elegido ganador del Konex de Brillante 2025, el mayor premio a la música popular argentina

Charly García ha sido distinguido con el Konex de Brillante 2025 , el mayor reconocimiento a la música popular argentina. Con este premio , se une a una prestigiosa nómina de artistas históricos como Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Horacio Salgán y Dino Saluzzi.

Esta distinción, otorgada por la Fundación Konex, celebra la trayectoria más destacada de los últimos diez años dentro del panorama musical del país.

La fundación presidida por Luis Ovsejevich, junto a la presidenta del gran jurado, Sandra Mihanovich y comunicó que tras la entrega de los Diplomas al Mérito a las cien personalidades más distinguidas de la música popular en veinte disciplinas. El gran jurado eligió a cada quinteto a quienes ostentan a la carrera más significativa entre 2015 y 2024

Las personalidades seleccionadas recibirán el Konex de Platino, y de entre ellas —junto con quienes obtuvieron Menciones Especiales— se eligió a Charly García como la figura más sobresaliente, merecedor del Konex de Brillante.

En las ediciones anteriores de los Premios Konex dedicadas a la música popular, esta máxima distinción fue otorgada a figuras emblemáticas como Atahualpa Yupanqui (1985), Mercedes Sosa (1995), Horacio Salgán (2005) y Dino Saluzzi (2015), consolidando una tradición que reconoce a los grandes pilares de la música argentina.

Qué artistas obtuvieron el galardón de Platino

La selección de los Konex de Platino 2025 refleja la diversidad de géneros y estilos presentes en la música popular argentina. En la categoría de tango, fueron reconocidos José “Pepe” Colángelo como solista y la Orquesta del Tango de Buenos Aires como conjunto. En folklore, los premiados fueron Soledad Pastorutti y Nahuel Pennisi como solistas, y Los Manseros Santiagueños como grupo destacado.

Konex de Platino 2025

El jazz tuvo como galardonados a Ricardo Lew y a la agrupación Escalandrum, mientras que en el ámbito del rock se distinguió a David Lebón y a Divididos. En el género pop, los reconocimientos fueron para Lali Espósito, Babasónicos y Miranda!.

También fueron distinguidos La Delio Valdez en música tropical, Wos en música urbana, CA7RIEL & Paco Amoroso en la categoría de alternativo/nuevo, y Hernán Cattaneo en DJ/electrónica.

En la categoría melódico/romántico, el Konex de Platino fue otorgado a Abel Pintos, mientras que en música infantil el reconocimiento recayó en Canticuénticos. Pablo Agri fue distinguido como solista instrumental.

En el rubro de autor y compositor, el galardón fue para Fito Páez, y Fabián “Tweety” González recibió el premio como productor artístico. Por su labor en arreglos y orquestaciones, fueron reconocidos Leo Sujatovich y Lito Vitale.

La entrega de los premios Konex de Brillante, Konex de Platino, Konex de Honor y las Menciones Especiales se llevará a cabo el martes 11 de noviembre de 2025 a las 18:00 horas, en la Ciudad Cultural Konex, situada en Sarmiento 3131, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.