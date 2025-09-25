Rumores de un nuevo romance: la historia de Marcelo Tinelli y Sabrina Rojas

La confirmación de la ruptura entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa coincidió con un episodio que encendió especulaciones sobre la vida sentimental del conductor. Durante la transmisión de su ciclo “Estamos de Paso“ en Carnaval Stream, el histórico segmento “el juego del alfajor” derivó en un intercambio entre Tinelli y Sabrina Rojas que muchos interpretaron como un guiño.
Los rumores de un nuevo romance
El conductor introdujo su teoría sobre cómo comer un alfajor entero de un solo bocado: “Tiene que ser bien abierta. El que lo hace con la boca finita, en eso no confíes. Confiá en el que abre la boca a lo ancho. Ahí está la sabiduría. Porque agarra todo el grosor del alfajor, ¿entendés? Te lo come completo”.
Acto seguido, invitó a la actriz a participar con una frase que provocó risas y comentarios en el estudio: “Te lo puedo poner despacito a vos en la boca. ¿Puede ser?”. Rojas no dejó pasar la doble lectura: “Suena todo rarísimo. ‘Te lo quiero poner despacito en la boca’, suena rarísimo me parece”.
La actriz se mostró incómoda al principio, alegando que no podía con el desafío porque “a mí me empalaga tanto junto”. Tinelli aprovechó para bromear sobre sus exparejas, mencionando apodos como “la Lechuga” y “el Tucu”, antes de insistir: “Acá va a ser una cosa bodegón. Bodegón total”. Entre risas y aplausos, Rojas aceptó el reto y logró comer el alfajor de un solo mordisco, mientras la producción y los panelistas reforzaban el clima lúdico.
Las palabras de Sabrina Rojas
Luego del programa, Sabrina compartió en sus historias de Instagram el video del momento y escribió con ironía: “Y un día, comí el alfajor”. La publicación la volvió tendencia en redes sociales, en paralelo con las versiones que la vinculaban sentimentalmente con Tinelli.
Sabrina Rojas se confesó
Sabrina Rojas se confesó
Sin embargo, desde el entorno del conductor surgieron voces que bajaron el tono a los rumores. Carlos Monti, en Mediodía Bien Arriba (TV Pública), señaló que “del lado de Marcelo Hugo, cero. No hay nada”. El periodista admitió que “en el streaming coquetearon”, pero sostuvo que la relación se limita al plano lúdico del programa.
En la misma emisión de Estamos de Paso, Tinelli confirmó por primera vez su separación de Milett Figueroa tras dos años de relación. “Nos hemos separado con Milett. Así que bueno, mandarle, fundamentalmente, un beso”, expresó. Sobre el final de ese vínculo, remarcó: “Hemos llegado al final de una relación hermosa que duró dos años. El amor que le tengo no es que vaya a cambiar, se va a modificar y se pondrá en otro lugar. Me gusta terminar los ciclos de buena manera, con amor, con cariño, con presencia, con empatía con la otra persona, y creo que ambos sentimos lo mismo”.