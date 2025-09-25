Rumores de un nuevo romance: la historia de Marcelo Tinelli y Sabrina Rojas

Luego de confirmar su separación de Milett Figueroa, Marcelo Tinelli vivió un episodio con Sabrina Rojas que encendió los rumores entre sus fanáticos.

La confirmación de la ruptura entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa coincidió con un episodio que encendió especulaciones sobre la vida sentimental del conductor. Durante la transmisión de su ciclo “Estamos de Paso“ en Carnaval Stream, el histórico segmento “el juego del alfajor” derivó en un intercambio entre Tinelli y Sabrina Rojas que muchos interpretaron como un guiño.

Los rumores de un nuevo romance El conductor introdujo su teoría sobre cómo comer un alfajor entero de un solo bocado: “Tiene que ser bien abierta. El que lo hace con la boca finita, en eso no confíes. Confiá en el que abre la boca a lo ancho. Ahí está la sabiduría. Porque agarra todo el grosor del alfajor, ¿entendés? Te lo come completo”.

image Acto seguido, invitó a la actriz a participar con una frase que provocó risas y comentarios en el estudio: “Te lo puedo poner despacito a vos en la boca. ¿Puede ser?”. Rojas no dejó pasar la doble lectura: “Suena todo rarísimo. ‘Te lo quiero poner despacito en la boca’, suena rarísimo me parece”.

La actriz se mostró incómoda al principio, alegando que no podía con el desafío porque “a mí me empalaga tanto junto”. Tinelli aprovechó para bromear sobre sus exparejas, mencionando apodos como “la Lechuga” y “el Tucu”, antes de insistir: “Acá va a ser una cosa bodegón. Bodegón total”. Entre risas y aplausos, Rojas aceptó el reto y logró comer el alfajor de un solo mordisco, mientras la producción y los panelistas reforzaban el clima lúdico.

Las palabras de Sabrina Rojas Luego del programa, Sabrina compartió en sus historias de Instagram el video del momento y escribió con ironía: “Y un día, comí el alfajor”. La publicación la volvió tendencia en redes sociales, en paralelo con las versiones que la vinculaban sentimentalmente con Tinelli.