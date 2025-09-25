Don Omar anunció su retiro de los escenarios para 2026: "Tenemos que pasar el batón"

¿Será el fin de una era para el reggaetón? Don Omar habló de las decisiones que tomaron sus colegas, como Daddy Yankee y Héctor El Father, para mirar hacia su propia trayectoria.

En una entrevista con Telemundo, el cantante Don Omar se refirió a sus planes en la música. El puertorriqueño reveló sus próximos proyectos de cara al año que viene, pero también anunció su inminente retiro de los escenarios.

Con 47 años, el cantante de “Danza kuduro”, “Salió el sol” y “El señor de la noche” logró convertirse en una de las figuras más importantes del reggaetón. El artista alcanzó el éxito y también luchó con adversidades internas, como el reciente diagnóstico de cáncer.

“Daddy Yankee se retiró, Héctor El Father hoy en día tiene su nueva vida. Yo creo que el tiempo va a seguir exigiéndonos a cada uno de nosotros mirar hacia el momento en el que tenemos que pasar el batón”, expresó.

Embed Don Omar anunció que se retirará de la música en 2026, culminando una exitosa trayectoria de 25 años en la industria. pic.twitter.com/RzjP3oP8Y3 — Bmor (@bmormedellin) September 21, 2025 Sobre su agenda profesional, Don Omar detalló: “Me gustaría hacer ese primer disco de éxitos, preparar un nuevo disco, inédito y lanzarlo en 2026. Me gustaría hacer una gira con Don Omar en Estados Unidos y alrededor del mundo”.