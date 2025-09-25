25 de septiembre de 2025 - 23:04

Don Omar anunció su retiro de los escenarios para 2026: "Tenemos que pasar el batón"

¿Será el fin de una era para el reggaetón? Don Omar habló de las decisiones que tomaron sus colegas, como Daddy Yankee y Héctor El Father, para mirar hacia su propia trayectoria.

Don Omar se retira de los escenarios.

Don Omar se retira de los escenarios.

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

En una entrevista con Telemundo, el cantante Don Omar se refirió a sus planes en la música. El puertorriqueño reveló sus próximos proyectos de cara al año que viene, pero también anunció su inminente retiro de los escenarios.

Leé además

Charly Garcia fue elegido ganador del Konex de Brillante 2025

Charly Garcia fue elegido ganador del Konex de Brillante 2025, el mayor premio a la música popular argentina

Por Redacción Espectáculos
el premio consuelo de nicki nicole para lamine yamal tras su derrota en el balon de oro

El "premio" consuelo de Nicki Nicole para Lamine Yamal tras su derrota en el Balón de Oro

Por Redacción Espectáculos

Con 47 años, el cantante de “Danza kuduro”, “Salió el sol” y “El señor de la noche” logró convertirse en una de las figuras más importantes del reggaetón. El artista alcanzó el éxito y también luchó con adversidades internas, como el reciente diagnóstico de cáncer.

“Daddy Yankee se retiró, Héctor El Father hoy en día tiene su nueva vida. Yo creo que el tiempo va a seguir exigiéndonos a cada uno de nosotros mirar hacia el momento en el que tenemos que pasar el batón”, expresó.

Embed

Sobre su agenda profesional, Don Omar detalló: “Me gustaría hacer ese primer disco de éxitos, preparar un nuevo disco, inédito y lanzarlo en 2026. Me gustaría hacer una gira con Don Omar en Estados Unidos y alrededor del mundo”.

Para cerrar, el cantante hizo una reflexión sobre el éxito y el lugar de cada uno en la industria de la música. “Tener la oportunidad de aprovechar la vigencia. Es superimportante trabajar con las nuevas generaciones, es sumamente importante colaborar y dejar huella”, señaló.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Bautista Mascia, el nuevo participante de GH, músico e integrante del grupo de cumbia pop Toco para vos

Un ex Gran Hermano donó su casa: hacia que organización estará destinada

Por Redacción Espectáculos
Thiago Medina lleva casi dos semanas internado en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital de Moreno.

Habló la hermana de Thiago Medina: "Le pedí a Dios que no me suelte la mano, acá tiene que hacer un milagro"

Por Redacción Espectáculos
Marcelo Tinelli tendrá un programa de streaming lleno de actualidad y humor.

Rumores de un nuevo romance: la historia de Marcelo Tinelli y Sabrina Rojas

Por Redacción Espectáculos
morena rial ofrecio ayuda a las familias de las chicas asesinadas en florencio varela: manga de inopertantes

Morena Rial ofreció ayuda a las familias de las chicas asesinadas en Florencio Varela: "Manga de inopertantes"

Por Redacción Espectáculos