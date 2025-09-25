Don Omar anunció su retiro de los escenarios para 2026: "Tenemos que pasar el batón"

En una entrevista con Telemundo, el cantante Don Omar se refirió a sus planes en la música. El puertorriqueño reveló sus próximos proyectos de cara al año que viene, pero también anunció su inminente retiro de los escenarios.
¿Será el fin de una era para el reggaetón? Don Omar habló de las decisiones que tomaron sus colegas, como Daddy Yankee y Héctor El Father, para mirar hacia su propia trayectoria.
En una entrevista con Telemundo, el cantante Don Omar se refirió a sus planes en la música. El puertorriqueño reveló sus próximos proyectos de cara al año que viene, pero también anunció su inminente retiro de los escenarios.
Con 47 años, el cantante de “Danza kuduro”, “Salió el sol” y “El señor de la noche” logró convertirse en una de las figuras más importantes del reggaetón. El artista alcanzó el éxito y también luchó con adversidades internas, como el reciente diagnóstico de cáncer.
“Daddy Yankee se retiró, Héctor El Father hoy en día tiene su nueva vida. Yo creo que el tiempo va a seguir exigiéndonos a cada uno de nosotros mirar hacia el momento en el que tenemos que pasar el batón”, expresó.
Sobre su agenda profesional, Don Omar detalló: “Me gustaría hacer ese primer disco de éxitos, preparar un nuevo disco, inédito y lanzarlo en 2026. Me gustaría hacer una gira con Don Omar en Estados Unidos y alrededor del mundo”.
Para cerrar, el cantante hizo una reflexión sobre el éxito y el lugar de cada uno en la industria de la música. “Tener la oportunidad de aprovechar la vigencia. Es superimportante trabajar con las nuevas generaciones, es sumamente importante colaborar y dejar huella”, señaló.