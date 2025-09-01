1 de septiembre de 2025 - 10:28

Por qué internaron a Christian Sancho y cómo está la salud del modelo

Un posteo de Celeste Muriega sorprendió a todos al ver al actor y modelo en una cama de hospital y explicó por qué debió quedar internado el fin de semana.

Christian Sancho estuvo internado
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La salud de Christian Sancho generó preocupación entre sus seguidores luego de que su pareja, Celeste Muriega, compartió una imagen en su cuenta de Instagram en la que se lo veía recostado en una camilla de hospital, con un suero colocado en su brazo.

La salud de Christian Sancho preocupó en redes

La modelo acompañó la postal con un mensaje breve, en tono de alivio: “Hubo parada técnica”, escribió junto a un emoji, sin dar más explicaciones en ese momento y los seguidores de la bailarina comenzaron a preguntar qué había ocurrido.

Con el correr de las horas, Muriega habló con la Agencia Noticias Argentinas y aclaró qué le sucedió al actor. “Tuvo un cuadro de deshidratación, mezclado con estrés. Cuando despertó veía todo nublado y prácticamente no tenía fuerza para levantarse”, relató. La situación encendió las alarmas, aunque rápidamente los médicos pudieron estabilizarlo.

Crhistian Sancho fue dado de alta 1

Según detalló, la exigencia de la rutina habría sido la causa principal del malestar. “Pasa cuando la cabeza va más rápido que el cuerpo, sumado al mal descanso y la exigencia de hacer mil cosas por día, deporte etc.. Ya tiene 50 el chiquito y el cuerpo le avisó”, explicó Muriega, quien permaneció a su lado durante toda la internación.

Christian Sancho fue dado de alta

Finalmente, Sancho recibió el alta médica y se encargó de transmitir tranquilidad a través de sus propias redes sociales. En su publicación, agradeció al equipo que lo atendió y a su pareja por acompañarlo en un momento de vulnerabilidad.

Crhistian Sancho fue dado de alta

A veces el cuerpo avisa que hay que frenar y escucharlo un poco más! En la semana profundizaré que me pasó pero solo hoy quiero agradecerle a @juanmanuelordonez & @ruthmurre y a todo el cuerpo médico de la UPD de Belén Escobar!", comenzó su posteo.

"Y por sobre todo a vos @celestemuriega que estuviste al lado mío en todo momento. Que gran compañera que sos! Te amo hoy y siempre GRACIAS GRACIAS GRACIAS”, expresó el actor.

