Oscar 2026: cuál es el orden de entrega de las estatuillas y cuántas categorías hay

A diferencia de otros años, la 98° edición de los Premios Oscar tendrá más premiados, lo que hizo que el orden se altere.

Este es el orden el que se entregan los premios Oscar 2026.

La industria cinematográfica vive este domingo su noche más esperada con la celebración de la 98.ª edición de los Premios Oscar, la gala que cierra la temporada de premios y concentra la atención de Hollywood y del público cinéfilo de todo el mundo.

El encargado de conducir la ceremonia es el comediante, productor y guionista Conan O'Brien, ganador del premio Emmy y una de las personalidades más reconocidas de la televisión estadounidense.

En cuanto a las categorías, este año se produce un cambio con respecto a otras ediciones. En la 97ª edición de los Premios Oscar había un total de 23 categorías, pero en esta se añade una adicional, la de Mejor Dirección de Casting. Eso significa que el número de categorías asciende a 24.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mundoCineES/status/2033318519270445070&partner=&hide_thread=false Este es el orden de entrega de los Premios #Oscar: pic.twitter.com/5sTBD7ZN1I — mundoCine (@mundoCineES) March 15, 2026 ¿En qué orden se suelen entregar los Premios Oscar? El orden habitual de la entrega de premios suele seguir el siguiente patrón.