15 de marzo de 2026 - 20:26

Oscar 2026: cuál es el orden de entrega de las estatuillas y cuántas categorías hay

A diferencia de otros años, la 98° edición de los Premios Oscar tendrá más premiados, lo que hizo que el orden se altere.

Este es el orden el que se entregan los premios Oscar 2026.

Este es el orden el que se entregan los premios Oscar 2026.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Leé además

La película con Sydney Sweeney no fue bien vista para ser nominada a los Premios Oscar 2026.

Quién es la gran ausente de los Oscar 2026: su película soñaba con la estatuilla y fue un rotundo fracaso

Por Agustín Zamora
oscar 2026 en vivo: los ganadores de la noche minuto a minuto

Oscar 2026 en VIVO: los ganadores de la noche minuto a minuto

Por Redacción Espectáculos

En cuanto a las categorías, este año se produce un cambio con respecto a otras ediciones. En la 97ª edición de los Premios Oscar había un total de 23 categorías, pero en esta se añade una adicional, la de Mejor Dirección de Casting. Eso significa que el número de categorías asciende a 24.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mundoCineES/status/2033318519270445070&partner=&hide_thread=false

¿En qué orden se suelen entregar los Premios Oscar?

El orden habitual de la entrega de premios suele seguir el siguiente patrón.

  • Mejor actriz de reparto.
  • Mejor película de animación.
  • Mejor corto de animación.
  • Mejor diseño de vestuario.
  • Mejor Peluquería y Maquillaje.
  • Mejor Dirección de Casting.
  • Mejor corto en Acción Real.
  • Mejor actor de reparto.
  • Mejor guion adaptado.
  • Mejor guion original.
  • Mejor diseño de producciones.
  • Mejores efectos visuales.
  • Mejor documental.
  • Mejor sonido.
  • Mejor Montaje.
  • Mejor fotografía.
  • Mejor edición
  • Mejor diseño de producción.
  • Mejor película internacional.
  • Mejor canción.
  • Mejor actor principal.
  • Mejor actriz principal.
  • Mejor dirección.
  • Mejor película.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Amy Madigan gana el Oscar de mejor actriz de reparto por Weapons.

Oscar 2026: Amy Madigan gana el Oscar de mejor actriz de reparto': el récord que logró

oscar 2026: los looks mas impactantes de la alfombra roja

Oscar 2026: los looks más impactantes de la alfombra roja

oscar 2026: esta noche brasil podria igualar en premios a argentina y ademas lograr un curioso hito

Oscar 2026: Esta noche Brasil podría igualar en premios a Argentina y además lograr un curioso hito

Se conoció el exclusivo menú que habrá en 98° gala de los Premios Oscar.

El exclusivo menú de los premios Oscar 2026: helado de queso y nada de jamón