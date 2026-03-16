Sabrina Carpenter cerró el Lollapalooza Argentina 2026 con un show histórico y el "arresto" de María Becerra

Sabrina Carpenter coronó la undécima edición del Lollapalooza Argentina con una presentación deslumbrante en el escenario Flow ante un predio colmado. La artista, que llegó como una estrella global consolidada, ofreció un set cargado de hits y carisma que selló el vínculo definitivo con el público local tras su paso previo por River en 2023.

El Hipódromo de San Isidro se tiñó de rosa y rojo desde temprano para recibir a la intérprete de "Espresso" . El escenario principal fue transformado en un set de televisión, con cámaras marcadas con sus iniciales y una estética que resaltó la teatralidad de su propuesta. Entre gritos y celulares en alto, la cantante desplegó un repertorio que repasó lo mejor de su discografía reciente.

El momento más viral de la noche ocurrió durante la canción "Juno", cuando Sabrina Carpenter realizó su ya tradicional segmento de "arrestos". Para sorpresa de los miles de asistentes, la elegida fue María Becerra , quien se encontraba entre el público. La estadounidense elogió la belleza de la argentina mientras las pantallas mostraban a "La Nena de Argentina" luciendo un corset con los colores de la bandera nacional.

La complicidad entre ambas artistas desató la euforia total en el predio. Carpenter bromeó sobre su deseo de ser argentina y oficializó a Becerra como su "Juno girl" de la noche , un rol que en otras ciudades han ocupado figuras como Anne Hathaway o Nicole Kidman. Tras este cruce, el show continuó con una seguidilla de éxitos que incluyó "Please Please Please" y un cierre explosivo con "Espresso".

"Maria Becerra": Por este momento durante el show de Sabrina Carpenter en el #LollaAR pic.twitter.com/PJO1Ymabgv

La conexión de la artista con sus seguidores fue constante durante toda la hora de presentación. Sabrina confesó estar enamorada de la energía local y pidió el clásico cántico de "olé, olé", recibiendo a cambio una ovación masiva. El despliegue visual y la solidez vocal confirmaron su lugar como una de las figuras centrales de la industria pop actual.

Furia de rap, pogo rockero y talento nacional

Antes del cierre principal, el escenario Flow vibró con el debut de Doechii en el país. La rapera estadounidense ofreció un set tan intenso que debió detenerse momentáneamente por la cantidad de personas desmayadas en las primeras filas. Descalza y con una energía magnética, interpretó hits como "Anxiety" y "Denial is a River", consolidándose como una de las performers más potentes de la nueva escena.

image Doechii y un show accidentado. @dfentertainment y @lollapaloozaar

El rock alternativo tuvo su espacio destacado con las presentaciones de Deftones e Interpol. Los californianos se reencontraron con su fiel público argentino, mientras que la banda neoyorquina aprovechó el atardecer para desplegar su sonido post-punk. Por otro lado, Viagra Boys dio una lección de actitud punk con Sebastian Murphy haciendo flexiones sobre el escenario y bajando a la valla para cantar con los fans.

image Viagra Boys enloqueció al público argentino. @dfentertainment y @lollapaloozaar

La representación argentina en esta última jornada fue variada y convocante. Massacre, con Walas a la cabeza, reafirmó su vigencia con un show cargado de pogos y entonando “Paranoid” en homenaje al fallecido Ozzy Osbourne.

image Massacre interpretó un sólido set. @dfentertainment y @lollapaloozaar

Mientras que Yami Safdie aportó el lado romántico con invitadas como Mora Bianchi y Soledad. Finalmente, Ratones Paranoicos cerró el Alternative Stage invitando a CA7RIEL y Paco Amoroso para una versión de sus clásicos himnos del rock nacional.