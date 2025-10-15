15 de octubre de 2025 - 12:14

Turno tarde: clases suspendidas por Zonda en un departamento de Mendoza

La Dirección General de Escuelas sigue las recomendaciones de Defensa Civil y suspende el dictado presencial en la zona afectada por el viento.

Clases suspendidas por Zonda | Foto ilustrativa - Archivo Los Andes

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento Zonda y por recomendación de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informó la suspensión de clases presenciales este miércoles 15 de octubre en el turno tarde en las escuelas de todos los niveles y modalidades ubicadas en Malargüe.

En el resto de la provincia el servicio educativo se brinda con total normalidad.

En el departamento afectado, la actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/educultuydge/status/1978477400213323931&partner=&hide_thread=false

Pronóstico de Zonda hoy

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en su pronóstico del tiempo para hoy: "Algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Zonda en precordillera y sectores del llano. Inestable hacia la noche. Ingreso de frente frío".

Tras una mínima de 11°C, la máxima alcanzará los 32°C en la tarde.

El viento podría afectar desde el mediodía a las siguientes zonas:

  • General Alvear
  • Zona baja de Malargüe
  • San Rafael
  • Valle de Uco
  • Precordillera provincial

"El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas", detalla el SMN.

