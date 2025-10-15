Turno tarde: clases suspendidas por Zonda en un departamento de Mendoza

La Dirección General de Escuelas sigue las recomendaciones de Defensa Civil y suspende el dictado presencial en la zona afectada por el viento.

Clases suspendidas por Zonda | Foto ilustrativa - Archivo Los Andes

Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento Zonda y por recomendación de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informó la suspensión de clases presenciales este miércoles 15 de octubre en el turno tarde en las escuelas de todos los niveles y modalidades ubicadas en Malargüe.

En el resto de la provincia el servicio educativo se brinda con total normalidad.

En el departamento afectado, la actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

Tras una mínima de 11°C, la máxima alcanzará los 32°C en la tarde.

El viento podría afectar desde el mediodía a las siguientes zonas: General Alvear

Zona baja de Malargüe

San Rafael

Valle de Uco

Precordillera provincial "El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas", detalla el SMN.