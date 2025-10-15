Renuevan la alerta de viento Zonda: a qué zonas afecta hoy

Luego, por la noche, se espera un frente frío, que traerá un "alivio" en la temperatura de mañana.

La alerta amarilla por viento Zonda se repite este miércoles en varios sectores de Mendoza, lo que obligará a tener recaudos a la hora de salir de casa.

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en su pronóstico del tiempo para hoy: "Algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Zonda en precordillera y sectores del llano. Inestable hacia la noche. Ingreso de frente frío". Tras una mínima de 11°C, la máxima alcanzará los 32°C en la tarde.

El viento podría afectar desde el mediodía a las siguientes zonas:

General Alvear

Zona baja de Malargüe

San Rafael

Valle de Uco

Precordillera provincial "El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas", detalla el SMN.

