Renuevan la alerta de viento Zonda: a qué zonas afecta hoy

La alerta amarilla por viento Zonda se repite este miércoles en varios sectores de Mendoza, lo que obligará a tener recaudos a la hora de salir de casa.
Luego, por la noche, se espera un frente frío, que traerá un "alivio" en la temperatura de mañana.
La alerta amarilla por viento Zonda se repite este miércoles en varios sectores de Mendoza, lo que obligará a tener recaudos a la hora de salir de casa.
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en su pronóstico del tiempo para hoy: "Algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Zonda en precordillera y sectores del llano. Inestable hacia la noche. Ingreso de frente frío". Tras una mínima de 11°C, la máxima alcanzará los 32°C en la tarde.
El viento podría afectar desde el mediodía a las siguientes zonas:
"El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas", detalla el SMN.
Por la noche ingresará un frente frío, que traerá cierto "alivio" en la temperatura de mañana.
"Algo nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur. Algo nublado en cordillera", indica para este jueves el reporte meteorológico con una mínima de 12°C y una máxima de 27°C.