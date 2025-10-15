15 de octubre de 2025 - 07:53

Renuevan la alerta de viento Zonda: a qué zonas afecta hoy

Luego, por la noche, se espera un frente frío, que traerá un "alivio" en la temperatura de mañana.

Zonda en Mendoza - Foto archivo Los Andes

Alerta amarilla por Zonda (15/10/25)

Los Andes | Redacción Sociedad
La alerta amarilla por viento Zonda se repite este miércoles en varios sectores de Mendoza, lo que obligará a tener recaudos a la hora de salir de casa.

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en su pronóstico del tiempo para hoy: "Algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Zonda en precordillera y sectores del llano. Inestable hacia la noche. Ingreso de frente frío". Tras una mínima de 11°C, la máxima alcanzará los 32°C en la tarde.

El viento podría afectar desde el mediodía a las siguientes zonas:

  • General Alvear
  • Zona baja de Malargüe
  • San Rafael
  • Valle de Uco
  • Precordillera provincial

"El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas", detalla el SMN.

Por la noche ingresará un frente frío, que traerá cierto "alivio" en la temperatura de mañana.

"Algo nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur. Algo nublado en cordillera", indica para este jueves el reporte meteorológico con una mínima de 12°C y una máxima de 27°C.

