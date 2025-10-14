Así afectará el Zonda este martes a Mendoza con una máxima de verano

Se viene un martes afectado por el viento Zonda en altura y una suba en la temperatura en Mendoza.
Otra vez rige hoy una alerta amarilla por el viento en algunos sectores de Mendoza.
Para hoy, el pronóstico del tiempo emitido por la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas informa: "Tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera". La máxima alcanzará los 31°C en horas de la tarde.
Sin llegar al llano como en otras ocasiones, la alerta amarilla por Zonda rige para:
Será desde las 11 hasta las 21, con velocidades de 40 km/h después del mediodía.
En cuanto al miércoles, el reporte meteorológico señala un panorama similar con el Zonda: "Algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Zonda en precordillera y sectores del llano. Ingreso de frente frío". La mínima será de 12°C, mientras que la máxima trepará hasta los 32°C.
Por último, el jueves estará "algo nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur. Algo nublado en cordillera". La máxima rondará los 27°C.