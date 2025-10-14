14 de octubre de 2025 - 07:52

Así afectará el Zonda este martes a Mendoza con una máxima de verano

Otra vez rige hoy una alerta amarilla por el viento en algunos sectores de Mendoza.

Los Andes | Redacción Sociedad
Se viene un martes afectado por el viento Zonda en altura y una suba en la temperatura en Mendoza.

El pronóstico del tiempo anticipa altas temperaturas para esta semana. 

Sigue el calor en Mendoza y rige una rige alerta amarrilla por Zonda: qué zonas afectará

Para hoy, el pronóstico del tiempo emitido por la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas informa: "Tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera". La máxima alcanzará los 31°C en horas de la tarde.

Sin llegar al llano como en otras ocasiones, la alerta amarilla por Zonda rige para:

  • Zona baja y sur de Malargüe
  • Uspallata
  • Sur del Valle de Uco

Será desde las 11 hasta las 21, con velocidades de 40 km/h después del mediodía.

En cuanto al miércoles, el reporte meteorológico señala un panorama similar con el Zonda: "Algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Zonda en precordillera y sectores del llano. Ingreso de frente frío". La mínima será de 12°C, mientras que la máxima trepará hasta los 32°C.

Por último, el jueves estará "algo nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur. Algo nublado en cordillera". La máxima rondará los 27°C.

