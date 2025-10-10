10 de octubre de 2025 - 08:24

Alerta amarilla por viento Zonda: a qué zonas alcanza hoy

El molesto fenómeno otra vez se repite en el pronóstico del tiempo para Mendoza. Los detalles para el fin de semana largo.

 Zonda en Mendoza. Foto: Archivo / Los Andes

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

En el marco del fin de semana largo por el Día de la Raza, el viento Zonda afectará este viernes a varios sectores de Mendoza, provocando problemas en la visibilidad y elevando la temperatura.

El pronóstico emitido por la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica para hoy: "Algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Desmejorando en cordillera hacia la noche". La máxima rondará los 30°C.

En concreto, la alerta amarilla de Defensa Civil por Zonda alcanza a la zona baja de Malargüe, sur del Valle de Uco, precordillera de Luján de Cuyo y Las Heras.

Alerta amarilla por Zonda (10/10/25)

"El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas", alerta el Servicio Meteorológico Nacional para este viernes por la tarde.

De acuerdo al anticipo, se espera que el viento seco y caliente se intensifique desde las 15 y se mantenga hasta las 20. No está previsto que baje al llano, a diferencia de la semana pasada.

Cede un poco la temperatura el sábado y sigue Zonda en la precordillera

Por la noche, a partir de las 21, se espera el ingreso de viento sur, afectando en forma leve la zona sur y noreste de Mendoza, manteniéndose durante toda la madrugada del sábado.

De todos modos, otra vez se repite la alerta de Zonda el día sábado durante la mañana y tarde en la precordillera provincial, Malargüe, sur del Valle de Uco y Uspallata.

M&aacute;ximas agradables durante el fin de semana en Mendoza

Máximas agradables durante el fin de semana en Mendoza

"Parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Tormentas aisladas. Nevadas en cordillera", señala para mañana el reporte meteorológico, con una mínima de 14°C y una máxima de 29°C.

En cuanto al domingo, el pronóstico anuncia para el Gran Mendoza: "Tiempo bueno con descenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera".

La mínima será de 10°C, mientras que la máxima alcanzará los 25°C.

