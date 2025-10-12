12 de octubre de 2025 - 21:57

Pronóstico en Mendoza: ascenso de la temperatura ante la amenaza del Zonda

Está previsto que el Zonda arribe a mediados de semana. Luego, se espera la visita de su clásico acompañante: el ingreso del frente frío.

Ascenso de la temperatura en Mendoza para el arranque de la semana.

Ascenso de la temperatura en Mendoza para el arranque de la semana.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La primavera en Mendoza brinda días agradables y noches frescas. La temporada pone a los mendocinos en alerta ante el posible arribo de una serie de fenómenos que pueden afectar el día a día.

Leé además

La marca Tub Vicio se alzó con el máximo galardón por su original alfajor de chirimoya alegre.

El mejor alfajor de Argentina es mendocino y está relleno de chirimoya alegre

Por Redacción Sociedad
El plantel del Lobo llegó a Mendoza y una multitud lo esperaba en el aeropuerto.  

Gimnasia y Esgrima fue recibido por una multitud tras lograr el ascenso a Primera: las fotos del caravanazo

Por Redacción Deportes

Desde la Oficina de Vigilancia Meteorológica (OVM) informaron que para este lunes el cielo estará "despejado a algo nublado, con ascenso de temperatura". Además detallaron que en Alta montaña estará "despejado a algo nublado".

Por su parte, la Dirección de Contingencias Climáticas detalló cómo estará el tiempo el lunes: "Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, y heladas parciales, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera". La mínima será de 7°C y la máxima de 29°C.

Pronóstico en Mendoza
Pronóstico en Mendoza.

Pronóstico en Mendoza.

El martes, el pronóstico extendido prevé: "Tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera". La mínima se ubicaría en 11°C y la máxima en 31°C.

El miércoles arribaría el Zonda, según estimaron los profesionales, jornada que estará marcada por la "poca nubosidad con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur". Respecto al fenómeno, aseguraron la presencia de viento Zonda en "precordillera y Malargue". En ese marco la mínima alcanzaría los 13°C y la máxima volvería a los 31°C.

El jueves ingresaría el frente frío, lo que haría descender la temperatura. Para esta fecha se espera una mínima de 14°C y una máxima 27°C.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Hoy la máxima llegará a 33° y se vienen días de calor de verano: cómo estará el fin de semana largo

Hoy la máxima llegará a 33° y se vienen días de "calor de verano": cómo estará el fin de semana largo

Por Redacción Sociedad
Varones Unidos: el sitio misógino que usaba Pablo Laurta.

"Varones Unidos": el sitio misógino que usaba Pablo Laurta para victimizarse y culpar a su expareja

Por Redacción Sociedad
Cinco deudores alimentarios no pudieron entrar a la Creamfields.

Cinco deudores alimentarios morosos no pudieron ingresar a la Creamfields, entre ellos un mendocino

Por Redacción Sociedad
Los cambios en la educación en la era de la Inteligencia Artificial.

¿Cuál es el futuro de la educación en tiempos de inteligencia artificial?

Por Silvana Cataldo