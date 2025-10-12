Pronóstico en Mendoza: ascenso de la temperatura ante la amenaza del Zonda

Está previsto que el Zonda arribe a mediados de semana. Luego, se espera la visita de su clásico acompañante: el ingreso del frente frío.

Ascenso de la temperatura en Mendoza para el arranque de la semana.

La primavera en Mendoza brinda días agradables y noches frescas. La temporada pone a los mendocinos en alerta ante el posible arribo de una serie de fenómenos que pueden afectar el día a día.

Desde la Oficina de Vigilancia Meteorológica (OVM) informaron que para este lunes el cielo estará "despejado a algo nublado, con ascenso de temperatura". Además detallaron que en Alta montaña estará "despejado a algo nublado".

Por su parte, la Dirección de Contingencias Climáticas detalló cómo estará el tiempo el lunes: "Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, y heladas parciales, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera". La mínima será de 7°C y la máxima de 29°C.

Pronóstico en Mendoza Pronóstico en Mendoza. X / @ContingenciasDA El martes, el pronóstico extendido prevé: "Tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera". La mínima se ubicaría en 11°C y la máxima en 31°C.

El miércoles arribaría el Zonda, según estimaron los profesionales, jornada que estará marcada por la "poca nubosidad con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur". Respecto al fenómeno, aseguraron la presencia de viento Zonda en "precordillera y Malargue". En ese marco la mínima alcanzaría los 13°C y la máxima volvería a los 31°C.