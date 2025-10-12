El mejor alfajor de Argentina es mendocino y está relleno de chirimoya alegre

La marca Tub Vicio se consagró en 27ª Fiesta Nacional del Alfajor, en Córdoba. Más marcas de Mendoza ganaron en otras categorías.

Tub Vicio se llevó el galardón de oro y fue distinguido en varias categorías.

La marca Tub Vicio se alzó con el máximo galardón por su original alfajor de chirimoya alegre.

Este fin de semana se llevó a cabo la 27ª Fiesta Nacional del Alfajor, en La Falda, Córdoba. Allí se coronó a una innovadora propuesta mendocina con el codiciado Alfajor de Oro.

Se trata de la marca Tub Vicio, que se alzó con el máximo galardón por su original alfajor de chirimoya alegre. El producto cautivó al jurado entre las 470 variedades presentadas de todo el país.

El evento congregó a más de 90 expositores y miles de visitantes. La ceremonia de premiación reconoció la creatividad y la calidad de los alfajores, donde nuestra provincia figura en cinco de las nueve categorías.

De esta manera, Mendoza fue la gran protagonista de la noche: se llevó el Oro y otros premios importantes. La marca Entre Dos obtuvo el galardón al Mejor Alfajor Libre de Gluten y también al Mejor Alfajor de Chocolate Blanco.

Los ganadores por categoría fueron:

Mejor Stand: Tub Vicio (Mendoza)

Tub Vicio (Mendoza) Libre de Gluten: Entre Dos (Mendoza)

Alfajor de Fruta: Colores Serranos (Córdoba)

Chocolate Blanco: Entre Dos (Mendoza)

Alfajor Regional Cordobés: Colores Serranos (Córdoba)

Dulce de Leche: Janiz (Buenos Aires)

Chocolate Negro: Alfa Cheese (CABA)

Innovador: Tub Vicio (Mendoza) - Alfajor de chirimoya alegre

