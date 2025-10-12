12 de octubre de 2025 - 15:41

El mejor alfajor de Argentina es mendocino y está relleno de chirimoya alegre

La marca Tub Vicio se consagró en 27ª Fiesta Nacional del Alfajor, en Córdoba. Más marcas de Mendoza ganaron en otras categorías.

La marca Tub Vicio se alzó con el máximo galardón por su original alfajor de chirimoya alegre.

Tub Vicio se llevó el galardón de oro y fue distinguido en varias categorías.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este fin de semana se llevó a cabo la 27ª Fiesta Nacional del Alfajor, en La Falda, Córdoba. Allí se coronó a una innovadora propuesta mendocina con el codiciado Alfajor de Oro.

Se trata de la marca Tub Vicio, que se alzó con el máximo galardón por su original alfajor de chirimoya alegre. El producto cautivó al jurado entre las 470 variedades presentadas de todo el país.

De esta manera, Mendoza fue la gran protagonista de la noche: se llevó el Oro y otros premios importantes. La marca Entre Dos obtuvo el galardón al Mejor Alfajor Libre de Gluten y también al Mejor Alfajor de Chocolate Blanco.

  • Mejor Stand: Tub Vicio (Mendoza)
  • Libre de Gluten: Entre Dos (Mendoza)
  • Alfajor de Fruta: Colores Serranos (Córdoba)
  • Chocolate Blanco: Entre Dos (Mendoza)
  • Alfajor Regional Cordobés: Colores Serranos (Córdoba)
  • Dulce de Leche: Janiz (Buenos Aires)
  • Chocolate Negro: Alfa Cheese (CABA)
  • Innovador: Tub Vicio (Mendoza) - Alfajor de chirimoya alegre
  • Alfajor de Oro: Tub Vicio (Mendoza)
