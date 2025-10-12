"Varones Unidos": el sitio misógino que usaba Pablo Laurta para victimizarse y culpar a su expareja

El doble crimen de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, que tiene como principal acusado a Pablo Laurta , conmociona a todos en la Argentina . Tras la reciente detención del hombre, que contaba con denuncias por violencia de género, ahora también trascendió una agresiva campaña de hostigamiento y victimización en redes sociales.

Laurta era un participante activo del sitio "Varones Unidos" , una plataforma donde se construyó una narrativa para culpar a Luna y presentarlo a él como una víctima de la "justicia feminista". Además comparten noticias y declaraciones de otros casos, que presentan como un espacio de defensa para hombres.

La página dedicó extensas publicaciones al caso de la pareja, titulando su versión de los hechos como: "El historial de coerción, manipulación, hostigamiento y amenazas que marcaron el comportamiento de Luna Giardina previo al secuestro de Pedro Laurta" .

Así detuvieron a Pablo Laurta en Entre Ríos: conmovedora reacción de su hijo al ser rescatado por la policía Leé la nota completa en https://t.co/bt9u5VNevV pic.twitter.com/RAUroWfZ3E

Sin asumir la violencia que ya había sido denunciada por la víctima, en el sitio se presentaba a Luna Giardina como una persona con una "psicopatología" . Es decir, una narrativa de inversión de roles.

Además se la acusaba de realizar "falsas denuncias" y de cometer un "secuestro parental". En el texto se la describe con "conductas impulsivas, hipersexualidad, una necesidad compulsiva de engañar y mentir" .

Pablo Laurta, el hombre acusado de asesinar a su expareja y a su exsuegra y secuestrar a su hijo Pablo Laurta, el hombre acusado de asesinar a su expareja y a su exsuegra y secuestrar a su hijo. NA

De acuerdo a la publicación de "Varones Unidos", Laurta era la verdadera víctima de una "intensa campaña de acoso y hostigamiento" por parte de Giardina. En ese sentido, no solo contra él, sino también contra su nueva pareja y su familia en Uruguay.

El sitio expone supuestas capturas de pantalla de mensajes y comentarios en redes sociales para sostener su relato, acusando a Luna de "acosarlo sexualmente", de intentar "sabotear sus vínculos sociales" y de tener "celos enfermizos".

De la "manipulación" a la justificación de la violencia

En la publicación se acusa a la joven asesinada de seguir un "manual" de acciones dañinas que iban desde la "desvalorización y deshumanización del padre" hasta la "instigación al suicidio". También se menciona el "asesinato de un niño", en una referencia al caso de Lucio Dupuy.

"El niño está en buen estado", confirmó la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar a cargo de Gerardo Reyes, que lidera la investigación "El niño está en buen estado", confirmó la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar a cargo de Gerardo Reyes, que lidera la investigación. NA

"Estas acciones (...) llegando al extremo del abuso infantil y el asesinato de un niño, dejando a las claras el riesgo real de abuso e incluso muerte, en el contexto en que la justicia de Córdoba ha abandonado a este niño", se posteó en la página. Este discurso de odio, que buscaba deslegitimar las denuncias de Luna y justificar el accionar de Laurta.

Ahora el posteo terminó siendo la antesala del brutal doble crimen que conmociona al país.