12 de octubre de 2025 - 09:52

Regresa el viento Zonda y hay fecha anunciada: las zonas afectadas

El viento seco amenaza con volver con ráfagas de hasta 40 km/h en algunos sectores de Mendoza. Los detalles del pronóstico del tiempo.

Zonda en Mendoza - Foto archivo Los Andes

Zonda en Mendoza - Foto archivo Los Andes

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Después de un fin de semana largo con tiempo agradable y máximas templadas, el viento Zonda regresará a Mendoza este martes 14 de octubre, afectando principalmente el sur provincial, el Valle de Uco, Uspallata y la precordillera, con ráfagas moderadas y temperaturas cercanas a los 30°C en el llano.

Leé además

Viento, tormentas y Zonda acechan a gran parte de Mendoza

Continúa la alerta por viento Zonda, viento sur y tormentas en Mendoza: a qué zonas afectará

Por Redacción Sociedad
 Zonda en Mendoza. Foto: Archivo / Los Andes

Alerta amarilla por viento Zonda: a qué zonas alcanza hoy

Por Redacción Sociedad

Según anticipó Defensa Civil para el martes, el pronóstico indica viento norte moderado desde las 11 hasta las 21, que impactará principalmente sobre la franja este, la zona este y la zona sur.

En tanto, el Zonda soplará entre las 11 y 20 en Malargüe, el sur del Valle de Uco, el valle de Uspallata y sectores de precordillera, con velocidades de hasta 40 km/h en Malargüe.

Fuertes ráfagas de viento sorprendieron a los mendocinos
Zonda en Mendoza (archivo)

Zonda en Mendoza (archivo)

El día comenzará despejado, aunque hacia las 15 el cielo se presentará seminublado en el sur provincial y el Valle de Uco. Desde la medianoche y hasta las primeras horas del miércoles, se prevé nubosidad generalizada en el sur provincial, aunque sin precipitaciones.

Por otra parte, en Alta Montaña, el cielo se mantendrá seminublado desde la tarde, tornándose nublado durante la noche, también sin registro de lluvias ni nieve.

La máxima en el llano alcanzará los 29°C. En tanto, las mínimas oscilarán entre 6°C en Malargüe y el Valle de Uco, y de 10 a 11°C en la zona sur y norte-este.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El pronóstico del tiempo para este viernes en Mendoza 

Siguen las altas temperaturas y alertan por viento Zonda en Mendoza: a qué zonas afectará

Por Redacción Sociedad
Viento Zonda - Archivo

El viento Zonda amenaza con volver a Mendoza: las zonas afectadas

Por Redacción Sociedad
Una mujer murió aplastada por un árbol que cayó sobre su auto durante el temporal de fuertes vientos en Maipú el viernes 26 de setiembre

Un vecino de Maipú denunció en Aconcagua Radio: "La muerte de esta mujer era 100% evitable"

Por Redacción
Una mujer murió aplastada por un árbol que cayó sobre su auto en Maipú el 26 de septiembre.

Crisis del arbolado público de Mendoza: entre riesgos de caídas, burocracia y mantenimiento deficiente

Por Verónica De Vita