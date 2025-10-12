Regresa el viento Zonda y hay fecha anunciada: las zonas afectadas

El viento seco amenaza con volver con ráfagas de hasta 40 km/h en algunos sectores de Mendoza. Los detalles del pronóstico del tiempo.

Después de un fin de semana largo con tiempo agradable y máximas templadas, el viento Zonda regresará a Mendoza este martes 14 de octubre, afectando principalmente el sur provincial, el Valle de Uco, Uspallata y la precordillera, con ráfagas moderadas y temperaturas cercanas a los 30°C en el llano.

La última vez que el fenómeno se presentó fue el pasado viernes 10, cuando el reporte señalaba ráfagas en la precordillera, el Valle de Uco y algunos sectores del sur.

Según anticipó Defensa Civil para el martes, el pronóstico indica viento norte moderado desde las 11 hasta las 21, que impactará principalmente sobre la franja este, la zona este y la zona sur.

En tanto, el Zonda soplará entre las 11 y 20 en Malargüe, el sur del Valle de Uco, el valle de Uspallata y sectores de precordillera, con velocidades de hasta 40 km/h en Malargüe.

El día comenzará despejado, aunque hacia las 15 el cielo se presentará seminublado en el sur provincial y el Valle de Uco. Desde la medianoche y hasta las primeras horas del miércoles, se prevé nubosidad generalizada en el sur provincial, aunque sin precipitaciones.