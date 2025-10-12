12 de octubre de 2025 - 16:18

Cinco deudores alimentarios morosos no pudieron ingresar a la Creamfields, entre ellos un mendocino

A todos se les impidió el acceso al festival de música electrónica. Además del mendocino, dos son de la provincia de Buenos Aires, uno de CABA y otro de Tucumán.

Redacción Sociedad

La Creamfields reunió a los fanáticos de la música electrónica en el Parque de la Ciudad, en Villa Soldati, Buenos Aires. Al lugar se presentaron cinco deudores alimentarios morosos, que fueron detectados y no pudieron ingresar al festival.

Dos aficionados son de la provincia de Buenos Aires (uno de Avellaneda y otro de Burzaco), uno de Capital Federal, otro de Tucumán y uno más de Mendoza. Todos figuraban inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM).

El operativo de control impidió el ingreso a la Creamfields, en el marco de la Ley N.º 6.771, sancionada a fines del año pasado. El objetivo de esta medida es limitar las actividades recreativas de quienes incumplen con sus deberes alimentarios.

Al respecto, el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, destacó: “Cumplir con la cuota alimentaria no es opcional: es un derecho básico para el desarrollo de chicos y adolescentes”, subrayó el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia.

Y sumó: “Con estas acciones no buscamos castigar, sino generar conciencia, pero también dejar en claro que en la Ciudad las obligaciones están para cumplirse”. Desde que se sancionó la Ley N.º 6.771, en diciembre de 2024, 37 deudores fueron detectados en estadios de fútbol y en conciertos musicales.

