Agua: está casi normalizado el servicio en Gran Mendoza tras las obras de Aysam

Aguas Mendocinas dio detalles del estado de cada planta potabilizadora luego de los trabajos que obligaron a un corte de agua potable el viernes pasado.

Estado de plantas potabilizadoras (domingo 12 de octubre, 12 PM) - Aysam

El servicio de agua potable del Área Metropolitana de Mendoza se encuentra este domingo al mediodía normalizado en un 95% tras el operativo realizado el pasado viernes 10 de octubre, según informó Aguas y Saneamiento Mendoza (Aysam).

El suministro fue restablecido casi por completo este domingo, mientras que en la zona Alta de La Favorita continúa el proceso de recuperación, con un 80% de la cobertura ya en funcionamiento.

El corte, que había sido programado para ejecutar obras de gran envergadura, se extendió durante la madrugada del viernes y culminó cerca de las 17 de ese día. Desde la empresa habían anticipado que la restitución del servicio sería paulatina y podría demorar hasta 48 horas, algo que finalmente se cumplió dentro de los plazos previstos.

Qué obras hizo Aysam en Mendoza Las tareas se enmarcan en el proyecto de optimización del Sistema de Macrodistribución, una obra que demandará una inversión total de USD 5,1 millones y beneficiará a más de 1.100.000 mendocinos. El objetivo central es mejorar la distribución del agua potable y garantizar mayor eficiencia en el suministro a largo plazo.

Según detalló Aguas Mendocinas, los trabajos realizados incluyeron la puesta en marcha parcial de una nueva cámara de distribución y regulación en La Puntilla, lo que permitirá direccionar la producción de agua desde los establecimientos potabilizadores Luján I y Potrerillos hacia las cuencas de Alto Godoy o Benegas, de acuerdo a la demanda del sistema.

El plan integral también contempló la instalación de un sistema de macromedición para controlar los caudales producidos por los cinco establecimientos potabilizadores del Gran Mendoza. A la fecha, ya se concretó la colocación de diez caudalímetros, lo que representa un avance significativo del proyecto. Obras aysam 2 Obras de Aysam este fin de semana Gentileza Desde Aguas Mendocinas agradecieron la colaboración de los vecinos durante la ejecución de los trabajos y destacaron que estas obras resultan fundamentales para asegurar un servicio sostenible y de calidad en toda el área metropolitana.