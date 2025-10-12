12 de octubre de 2025 - 13:52

Agua: está casi normalizado el servicio en Gran Mendoza tras las obras de Aysam

Aguas Mendocinas dio detalles del estado de cada planta potabilizadora luego de los trabajos que obligaron a un corte de agua potable el viernes pasado.

Aguas Mendocinas anunció la normalización del servicio de agua potable (imagen ilustrativa)

Aguas Mendocinas anunció la normalización del servicio de agua potable (imagen ilustrativa)

Foto:

Estado de plantas potabilizadoras (domingo 12 de octubre, 12 PM) - Aysam

Estado de plantas potabilizadoras (domingo 12 de octubre, 12 PM) - Aysam

Foto:

Aysam
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Leé además

Así será el megacorte de agua en Mendoza: zonas y horarios afectados, motivos y recomendaciones

Finalizaron las obras de Aysam: cuándo volverá el servicio de agua al Gran Mendoza

Por Ignacio de la Rosa
ideal para decorar tu casa: como reciclar los sachets de leche que ya no usas

Ideal para decorar tu casa: cómo reciclar los sachets de leche que ya no usás

Por Redacción

El suministro fue restablecido casi por completo este domingo, mientras que en la zona Alta de La Favorita continúa el proceso de recuperación, con un 80% de la cobertura ya en funcionamiento.

El corte, que había sido programado para ejecutar obras de gran envergadura, se extendió durante la madrugada del viernes y culminó cerca de las 17 de ese día. Desde la empresa habían anticipado que la restitución del servicio sería paulatina y podría demorar hasta 48 horas, algo que finalmente se cumplió dentro de los plazos previstos.

Estado de plantas potabilizadoras (domingo 12 de octubre, 12 PM) - Aysam
Estado de plantas potabilizadoras (domingo 12 de octubre, 12 PM) - Aysam

Estado de plantas potabilizadoras (domingo 12 de octubre, 12 PM) - Aysam

Qué obras hizo Aysam en Mendoza

Las tareas se enmarcan en el proyecto de optimización del Sistema de Macrodistribución, una obra que demandará una inversión total de USD 5,1 millones y beneficiará a más de 1.100.000 mendocinos. El objetivo central es mejorar la distribución del agua potable y garantizar mayor eficiencia en el suministro a largo plazo.

Según detalló Aguas Mendocinas, los trabajos realizados incluyeron la puesta en marcha parcial de una nueva cámara de distribución y regulación en La Puntilla, lo que permitirá direccionar la producción de agua desde los establecimientos potabilizadores Luján I y Potrerillos hacia las cuencas de Alto Godoy o Benegas, de acuerdo a la demanda del sistema.

El plan integral también contempló la instalación de un sistema de macromedición para controlar los caudales producidos por los cinco establecimientos potabilizadores del Gran Mendoza. A la fecha, ya se concretó la colocación de diez caudalímetros, lo que representa un avance significativo del proyecto.

Obras aysam 2
Obras de Aysam este fin de semana

Obras de Aysam este fin de semana

Desde Aguas Mendocinas agradecieron la colaboración de los vecinos durante la ejecución de los trabajos y destacaron que estas obras resultan fundamentales para asegurar un servicio sostenible y de calidad en toda el área metropolitana.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Vuelve la sequía a Mendoza tras dos años buenos: habrá menos agua en los ríos y cauces

Vuelve la sequía a Mendoza tras dos años "buenos": habrá menos agua en los ríos y cauces

Por  Valeria Caselles  e Ignacio de la Rosa
Los cambios en la educación en la era de la Inteligencia Artificial.

¿Cuál es el futuro de la educación en tiempos de inteligencia artificial?

Por Silvana Cataldo
Zonda en Mendoza - Foto archivo Los Andes

Regresa el viento Zonda y hay fecha anunciada: las zonas afectadas

Por Redacción Sociedad
Kenya, desconsolada ante la muerte de su compañera Pupy en el santuario de elefantes de Brasil

La reacción de la elefanta Kenya a la muerte de Pupy en el santuario de Brasil: "Abrazadas hasta el final"

Por Redacción Sociedad