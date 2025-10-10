Ideal para decorar tu casa: cómo reciclar los sachets de leche que ya no usás

Reciclar permite convertir desechos cotidianos en piezas que pueden decorar cualquier espacio de casa. En este caso, el sachet de leche —fabricado con polietileno de baja densidad, resistente e impermeable— se puede transformar en un revestimiento artesanal ideal para decorar latas, frascos o envases metálicos reutilizados.
Materiales necesarios
- Sachets de leche vacíos y limpios
- Pintura tiza (del color que se prefiera)
- Esponja o pincel
- Lata o recipiente reciclado (por ejemplo, una lata de duraznos)
- Cinta adhesiva o sujetadores (para fijar el stencil mientras se pinta)
image
Reciclar este material puede ser una gran opción para decorar en casa.
Paso a paso para reciclar
- Limpieza del sachet:
Enjuagá los sachets con agua y detergente para eliminar todo residuo de leche. Secalos bien con un paño para evitar humedad o malos olores.
- Preparación del material:
Cortá las costuras laterales y el borde superior e inferior de cada sachet. Desplegalos hasta obtener láminas planas y maleables.
- Aplicación de pintura base:
Con una esponja o pincel, aplicá una capa uniforme de pintura tiza sobre la superficie del sachet. Esta pintura se adhiere bien al plástico y no requiere imprimación previa. Dejá secar por completo.
- Decoración con stencil:
Colocá el stencil sobre la lámina pintada y fijalo con cinta adhesiva para evitar que se mueva. Aplicá una pequeña cantidad de pintura sobre el diseño, dando golpecitos suaves con la esponja. Retirá el stencil con cuidado y dejá secar.
- Corte y ajuste:
Una vez seco, cortá la lámina decorada según las dimensiones del objeto que vas a revestir (lata, frasco o caja).
- Adhesión del sachet al objeto:
Aplicá cemento de contacto tanto sobre la superficie decorada como en el recipiente. Esperá unos minutos y presioná firmemente hasta que quede bien adherido.
- Secado final:
Dejá que el adhesivo se asiente durante algunas horas antes de manipular el objeto.