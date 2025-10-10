Ideal para decorar tu casa: cómo reciclar los sachets de leche que ya no usás

Reciclar permite convertir desechos cotidianos en piezas que pueden decorar cualquier espacio de casa . En este caso, el sachet de leche —fabricado con polietileno de baja densidad, resistente e impermeable— se puede transformar en un revestimiento artesanal ideal para decorar latas, frascos o envases metálicos reutilizados.

Por qué reciclar las medias que ya no usas pueden ayudar en la limpieza de casa

Perchas de madera y barniz: lo que debes reciclar para tener tu propia mesa de living

- Sachets de leche vacíos y limpios

- Pintura tiza (del color que se prefiera)

- Esponja o pincel

- Lata o recipiente reciclado (por ejemplo, una lata de duraznos)

- Cinta adhesiva o sujetadores (para fijar el stencil mientras se pinta)

image Reciclar este material puede ser una gran opción para decorar en casa.

Paso a paso para reciclar

- Limpieza del sachet:

Enjuagá los sachets con agua y detergente para eliminar todo residuo de leche. Secalos bien con un paño para evitar humedad o malos olores.

- Preparación del material:

Cortá las costuras laterales y el borde superior e inferior de cada sachet. Desplegalos hasta obtener láminas planas y maleables.

- Aplicación de pintura base:

Con una esponja o pincel, aplicá una capa uniforme de pintura tiza sobre la superficie del sachet. Esta pintura se adhiere bien al plástico y no requiere imprimación previa. Dejá secar por completo.

- Decoración con stencil:

Colocá el stencil sobre la lámina pintada y fijalo con cinta adhesiva para evitar que se mueva. Aplicá una pequeña cantidad de pintura sobre el diseño, dando golpecitos suaves con la esponja. Retirá el stencil con cuidado y dejá secar.

- Corte y ajuste:

Una vez seco, cortá la lámina decorada según las dimensiones del objeto que vas a revestir (lata, frasco o caja).

- Adhesión del sachet al objeto:

Aplicá cemento de contacto tanto sobre la superficie decorada como en el recipiente. Esperá unos minutos y presioná firmemente hasta que quede bien adherido.

- Secado final:

Dejá que el adhesivo se asiente durante algunas horas antes de manipular el objeto.