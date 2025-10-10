Por qué usar cáscaras de huevo y jabón puede ser el truco clave para la limpieza de tu casa

Un truco doméstico de bajo costo y alto rendimiento ha ganado popularidad entre quienes buscan mantener el hogar limpio sin recurrir a productos abrasivos. La combinación de cáscaras de huevo trituradas, agua y jabón neutro funciona como un limpiador natural con poder desengrasante y abrillantador.
Con unas cáscaras de huevo podrás crear este lindo adorno.
Por qué utilizar este truco
A diferencia de los productos industriales, esta mezcla es biodegradable, segura para las superficies y respetuosa con el ambiente. Su eficacia proviene del carbonato de calcio que contienen las cáscaras, un componente que actúa como un abrasivo suave capaz de eliminar grasa, sarro o residuos incrustados sin rayar ni deteriorar los materiales.
Materiales necesarios
- 2 o 3 cáscaras de huevo limpias y secas
- Agua tibia (cantidad suficiente para formar una pasta)
- Jabón líquido neutro o detergente de cocina
- Recipiente pequeño
- Esponja o cepillo de cerdas suaves
Jabón líquido para la limpieza del hogar
Paso a paso para la elaboración
- Limpieza y secado de las cáscaras:
Retirá los restos de clara o yema y lavá las cáscaras con agua. Dejalas secar completamente para evitar malos olores o grumos.
- Triturado:
Colocá las cáscaras secas en un mortero o procesadora y molélas hasta obtener un polvo fino. Este será el componente abrasivo de la mezcla.
- Preparación de la pasta:
En un recipiente, combiná el polvo de cáscara con jabón líquido y un poco de agua tibia. Mezclá hasta conseguir una textura cremosa y homogénea.
- Aplicación:
Distribuí la pasta sobre la superficie que quieras limpiar (ollas, sartenes, canillas, cubiertos o cerámicos). Usá una esponja o cepillo suave para frotar con movimientos circulares.
- Reposo y enjuague:
Dejá actuar de 5 a 10 minutos y enjuagá con abundante agua. Secá con un paño limpio para potenciar el brillo.
Usos recomendados
- Ollas y sartenes con restos de grasa o comida quemada
- Bachas y canillas con sarro o manchas de agua
- Baldosas y cerámicos con residuos difíciles de remover