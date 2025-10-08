8 de octubre de 2025 - 19:45

Por qué se recomienda poner laurel dentro del horno de la cocina y para qué sirve

El truco casero de meter algunas hojas de laurel dentro del horno de la cocina comenzó a llamar la atención. Es uno de los tantos beneficios que ofrece.

Se trata de un método diferente para la cocina. Las hojas de laurel son un beneficio gracias a sus ingredientes principales.

Por Redacción

El laurel en el horno esta vez no será para una receta como ingrediente acompañante, sino que tiene una función inesperada en la limpieza del hogar. Su uso en el horno de la cocina genera curiosidad entre quienes buscan alternativas naturales y económicas para mantenerlo sin grasa ni olores. Se necesita un puñado de hojas secas y unos pocos minutos.

La técnica es simple pero sorprende por su eficacia. Las hojas de laurel, además de aromatizar el ambiente, también ayudan a la limpieza que tanto cuesta en este aparato. Lo más curioso es que este método no requiere productos costosos ni esfuerzo excesivo, y deja el horno con una fragancia agradable.

Se trata de un método diferente para la cocina. Las hojas de laurel son un beneficio gracias a sus ingredientes principales.

Cómo usar las hojas de laurel para limpiar el horno de forma natural

  • Para aplicar este truco, primero hay que precalentar el horno a 200°C durante unos minutos.
  • Luego, debemos colocar entre 5 y 6 hojas de laurel secas en una bandeja o directamente sobre la rejilla, evitando el contacto directo con los elementos calefactores.
  • Después de unos 10 minutos, las hojas comenzarán a liberar su característico aroma.
  • Una vez hecho esto, hay que apagar el horno y dejar las hojas dentro entre 20 y 30 minutos. Ese lapso hará que el vapor y sus aceites esenciales actúen sobre los residuos grasos y los olores que eso provoca.
  • De esta forma natural, podrás lograr que la mugre se ablande y no quede incrustada, haciendo más fácil su limpieza posterior.
  • Cuando el horno esté tibio, ahí es donde debemos limpiar las paredes internas con un paño de microfibra. Este paso permite retirar la grasa débil sin esfuerzo.

El resultado es un horno limpio, sin restos de olores fuertes y con un aroma suave y fresco que se mantiene por varios días.

Se trata de un método diferente para la cocina. Las hojas de laurel son un beneficio gracias a sus ingredientes principales.

Por qué el laurel es utilizado en la limpiar y que beneficios aporta

El laurel contiene aceites esenciales con propiedades antibacterianas y desodorizantes, según la información publicada por el Departamento de Agricultura (USDA).

  • Esta serie de compuestos ayuda a neutralizar los olores y a eliminar las bacterias presentes en las superficies del horno.
  • Además, sus hojas liberan cineol y eugenol, dos sustancias naturales que contribuyen a desinfectar.

Este método no es nuevo. Se utiliza desde tiempos antiguos, ya que las hojas de laurel fueron empleadas como purificadores naturales del aire y repelentes de insectos. Su fragancia intensa y sus componentes volátiles son capaces de absorber la humedad y los olores acumulados, dejando un ambiente más limpio y fresco.

Se trata de un método diferente para la cocina. Las hojas de laurel son un beneficio gracias a sus ingredientes principales.

Utilizar laurel dentro del horno evita el uso de químicos agresivos y también aprovecha los beneficios de una planta natural. Solo debe utilizarse con frecuencia, porque logra mantener el horno libre de residuos grasos y con un aroma agradable, algo ideal para quienes prefieren opciones sostenibles y económicas en la limpieza doméstica.

