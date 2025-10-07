7 de octubre de 2025 - 18:45

2 trucos fáciles para que no se corte la mayonesa casera sin volver desde cero

Preparar mayonesa en casa puede parecer sencillo, pero un pequeño error puede arruinarla. Con 2 trucos simples puede que no se corte jamás.

Con estos trucos, la textura queda perfecta y cremosa, sin tener que volver a empezar desde cero.

Con estos trucos, la textura queda perfecta y cremosa, sin tener que volver a empezar desde cero.

Que se corte la mayonesa en la preparación es un error frecuente. Y volver a empezar se torna cansador. Cuando parece que todo va bien, la mezcla parece separarse y el aceite ya no se integra con el huevo. Ese momento suele ser frustrante y obliga a tirar todo y comenzar otra vez, pero existen 2 trucos que pueden solucionarlo.

La mayonesa no se corta por casualidad. Existen secretos sobre el por qué de este error común y frecuente. Por eso, con 2 trucos que los cocineros profesionales aplican siempre, es posible lograr una emulsión perfecta en pocos minutos, sin fallar ni una sola vez.

mayonesa cortada
Con estos trucos, la textura queda perfecta y cremosa, sin tener que volver a empezar desde cero.

Con estos trucos, la textura queda perfecta y cremosa, sin tener que volver a empezar desde cero.

El primer truco está en la temperatura de los ingredientes

Uno de los errores más comunes al preparar mayonesa es usar los ingredientes directamente sacados de la heladera.

Según el portal de cocina Serious Eats, la mayonesa puede cortarse cuando el huevo o el aceite no están a temperatura ambiente, ya que las diferencias de temperatura dificultan que se mezclen correctamente.

  • Por eso, el primer truco es sencillo pero clave: solo hay que sacar el huevo y el aceite del frío al menos 30 minutos antes de comenzar con la preparación.
  • Con este simple cambio, ambos se integrarán de forma homogénea y lograrán una textura estable.
  • Además, un dato importante es comenzar con una base pequeña de líquido, ya sea el huevo o una yema, y rápidamente agregar el aceite en gotitas y de manera constante. Si se derrama demasiado rápido, el aceite no emulsiona correctamente y la mezcla se separa.
  • Un tip esencial es que durante la preparación debemos mantener una velocidad media y constante con la batidora o el mixer que también es fundamental.
mayonesa cortada
Con estos trucos, la textura queda perfecta y cremosa, sin tener que volver a empezar desde cero.

Con estos trucos, la textura queda perfecta y cremosa, sin tener que volver a empezar desde cero.

El segundo truco es sobre cómo rescatar una mayonesa ya cortada

  • Si la mayonesa ya se cortó, todavía hay una forma efectiva de salvarla. Solo debemos colocar una nueva yema en un recipiente limpio y comenzar a batir lentamente.
  • Luego, hay que continuar agregando poco a poco la mayonesa cortada, como si fuera el aceite original.
  • Este método permite que la emulsión vuelva a formarse, aprovechando la grasa que ya estaba en la mezcla.
  • Esta técnica funciona siempre porque el huevo actúa como emulsionante natural, ayudando a unir nuevamente las partículas de aceite y agua.
  • Otra opción, quizás menos utilizada, consiste en agregar una cucharadita de agua caliente y batir con fuerza. Esto puede ayudar a reactivar la emulsión cuando el corte es leve.
  • Es ideal que durante la preparación se utilice un recipiente pequeño, ya que facilita el proceso concentrando el movimiento mínimo del batidor que elijas, mejorando la textura final.

Así, en lugar de desperdiciar los ingredientes, se puede recuperar una mayonesa firme y deliciosa en cuestión de minutos.

mayonesa cortada
Con estos trucos, la textura queda perfecta y cremosa, sin tener que volver a empezar desde cero.

Con estos trucos, la textura queda perfecta y cremosa, sin tener que volver a empezar desde cero.

Evitar que la mayonesa casera se corte ya no es un problema. Solo hay que prestar atención en los detalles y en tener paciencia al realizar los pasos simples. Aunque hay que tener en cuenta lo principal: la temperatura ambiente de los ingredientes y el ritmo en que se agrega el aceite. Estos trucos rescatan la preparación en pocos minutos.

