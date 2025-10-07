7 de octubre de 2025 - 10:57

Una vela encendida en el freezer: por qué lo recomiendan y para qué sirve

El encender una vela en el freezer de tu casa es de esos trucos para el hogar simple, económico y curioso, que logra un efecto real.

vela en el freezer
Por Daniela Leiva

Entre los secretos de limpiezaque circulan en la cocina, hay uno que sorprende por lo simple y efectivo, pero que muy pocos conocen. Se trata de encender una vela dentro del freezer vacío por unos minutos y luego apagarla, para eliminar olores indeseados.

A primera vista puede parecer un ritual sin sentido, pero en realidad tiene una explicación práctica porque este truco ayuda a eliminar olores a encierro, humedad o alimentos viejos, especialmente cuando el freezer estuvo apagado o sin uso durante un tiempo.

Los freezers, al igual que las heladeras, acumulan olores con facilidad. Las bajas temperaturas no eliminan las bacterias ni los compuestos que producen mal olor; solo los “congelan”. Por eso, cuando el aparato se apaga o queda vacío, esos restos se liberan y generan ese típico aroma a humedad o encierro que cuesta tanto sacar.

vela blanca feng shui
La vela no debe ser arom&aacute;tica.&nbsp;

La vela no debe ser aromática.

Por qué encender una vela en el freezer vacío

La vela actúa como un neutralizador natural y, al encenderse, el fuego consume parte de las partículas suspendidas en el aire del compartimiento cerrado, especialmente las moléculas de compuestos orgánicos que producen mal olor. Además, el leve calor que emana ayuda a evaporar restos de humedad atrapados en las paredes o en las juntas de goma del freezer.

El procedimiento:

  1. Primero, el freezer debe estar completamente vacío y desconectado.
  2. Limpiar el electrodoméstico por dentro con un paño húmedo y se secarlo por completo.
  3. Colocar una vela encendida dentro, preferentemente sobre un plato o recipiente resistente al calor, y se dejar actuar unos minutos, sin cerrar la puerta del todo.
  4. Luego de entre 5 y 10 minutos, apagar la vela y dejar la puerta abierta durante media hora más para que se ventile.
    heladera y freezer desenchufado

Precauciones para el uso de la vela encendida en el freezer

El resultado suele ser inmediato: el aire del interior queda más fresco y desaparece el olor a encierro. Algunas personas complementan el truco colocando luego un pequeño recipiente con bicarbonato o café molido, que mantienen la sensación de limpieza por más tiempo.

Este método tiene varias ventajas porque no requiere del uso de productos químicos, no deja residuos ni fragancias artificiales, y aprovecha un principio físico simple, que es que el fuego transforma las moléculas que generan el mal olor en dióxido de carbono y vapor de agua.

Además, al generar una leve corriente de aire caliente, ayuda a que el freezer se seque por completo antes de volver a enchufarlo. Eso sí, no se debe dejar la vela sin supervisión.

Nunca hay que cerrar completamente la puerta ni usar velas aromáticas, ya que el perfume puede impregnarse en el plástico interior. Tampoco conviene aplicar el truco con el aparato encendido, debe estar desconectado y a temperatura ambiente.

