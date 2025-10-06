Hervir cebollas con bicarbonato: por qué se recomienda para la limpieza de casa y para qué sirve

En cada casa se utilizan distintos trucos caseros que se transmiten de generación en generación y que suelen dar resultados asombrosos. En este caso, la idea de hervir cebollas con bicarbonato de sodio puede ayudar a la limpieza. A simple vista parece una combinación extraña pero esconde un beneficio inesperado que sorprende a quienes lo prueban por primera vez.

La mezcla siempre la vemos para desflemar la cebolla dentro de una olla con agua, pero esta vez es para algo totalmente diferente. Gracias a su aroma fuerte, tiene un efecto adicional que muchos desconocen. Es una fórmula que desinfecta, elimina y aleja ciertas plagas difíciles de erradicar con métodos comunes del hogar.

Tal vez es uno de los métodos menos conocidos en la eliminación de cucarachas. Pero gracias al olor que desprende, la combinación de cebolla y bicarbonato actúa como un repelente natural que ahuyenta a estos insectos sin poner en riesgo la salud de las personas o las mascotas.

Utilizar la mezcla de cebolla y bicarbonato es una forma sencilla de espantar insectos que solo traen bacterias dentro del hogar.

Esta mezcla poderosa actúa de forma efectiva porque las cucarachas son sensibles a los olores fuertes, especialmente a compuestos sulfurosos como los que libera la cebolla al hervirse.

Es por eso que el preparado protege pero además limpia diferentes zonas del hogar. Repetir el proceso una o dos veces por semana ayuda a mantener la casa libre de plagas y sin recurrir a insecticidas industriales.

La mezcla puede utilizarse para la limpieza del hogar

Gracias a las propiedades naturales que poseen la cebolla y el bicarbonato de sodio se convierte en una mezcla poderosa dentro de la limpieza ecológica.

Según la Agencia de Protección Ambiental, el bicarbonato es un agente alcalino que neutraliza olores, disuelve grasa y elimina residuos sin dañar superficies. En cambio, la cebolla, contiene compuestos sulfurados con acción antibacteriana y desodorante.

Al hervir estos compuestos juntos en agua, el vapor generado desprende sustancias que limpian el aire y ayudan a descomponer impurezas en la cocina, baños o pisos.

Además, el líquido resultante puede utilizarse una vez frío como desinfectante natural para limpiar mesadas o pisos.

Esta sencilla fórmula casera, limpia y deja un ambiente más fresco, libre de malos olores sin necesidad de productos químicos agresivos.

La fórmula de cebolla hervida con bicarbonato de sodio es un truco casero eficaz, económico y seguro para limpiar y proteger el hogar. Por su acción desinfectante elimina bacterias y malos olores, pero sobre todo ahuyenta cucarachas de manera natural. Es una opción a tener en cuenta cada vez que los insectos intenten instalarse en cualquier lugar de casa.