6 de octubre de 2025 - 19:10

Hervir cebollas con bicarbonato: por qué se recomienda para la limpieza de casa y para qué sirve

Una simple mezcla de cebollas y bicarbonato en agua hirviendo puede ser una poderosa combinación para alejar insectos y mantener la limpieza del hogar.

Utilizar la mezcla de cebolla y bicarbonato es una forma sencilla de espantar insectos que solo traen bacterias dentro del hogar.

Utilizar la mezcla de cebolla y bicarbonato es una forma sencilla de espantar insectos que solo traen bacterias dentro del hogar.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

En cada casa se utilizan distintos trucos caseros que se transmiten de generación en generación y que suelen dar resultados asombrosos. En este caso, la idea de hervir cebollas con bicarbonatode sodio puede ayudar a la limpieza. A simple vista parece una combinación extraña pero esconde un beneficio inesperado que sorprende a quienes lo prueban por primera vez.

La mezcla siempre la vemos para desflemar la cebolla dentro de una olla con agua, pero esta vez es para algo totalmente diferente. Gracias a su aroma fuerte, tiene un efecto adicional que muchos desconocen. Es una fórmula que desinfecta, elimina y aleja ciertas plagas difíciles de erradicar con métodos comunes del hogar.

cebolla y bicarbonato
Utilizar la mezcla de cebolla y bicarbonato es una forma sencilla de espantar insectos que solo traen bacterias dentro del hogar.

Utilizar la mezcla de cebolla y bicarbonato es una forma sencilla de espantar insectos que solo traen bacterias dentro del hogar.

Cómo usar la mezcla de cebolla y bicarbonato de sodio para repeler cucarachas

Tal vez es uno de los métodos menos conocidos en la eliminación de cucarachas. Pero gracias al olor que desprende, la combinación de cebolla y bicarbonato actúa como un repelente natural que ahuyenta a estos insectos sin poner en riesgo la salud de las personas o las mascotas.

  • Su preparación es sencilla: solo debemos colocar una cebolla cortada en trozos dentro de una olla con un litro de agua y agregar una cucharada de bicarbonato. Se hierve durante 10 minutos y se deja enfriar antes de aplicar.
  • Una vez hervida la mezcla, debemos colocar pequeños recipientes con el líquido en los lugares donde suelen aparecer cucarachas, como detrás de la heladera, bajo la pileta de la cocina o cerca de desagües.
  • También puede rociarse con atomizador sobre zócalos y rincones oscuros. El aroma penetrante actúa como barrera, evitando que los insectos regresen.

Esta mezcla poderosa actúa de forma efectiva porque las cucarachas son sensibles a los olores fuertes, especialmente a compuestos sulfurosos como los que libera la cebolla al hervirse.

Es por eso que el preparado protege pero además limpia diferentes zonas del hogar. Repetir el proceso una o dos veces por semana ayuda a mantener la casa libre de plagas y sin recurrir a insecticidas industriales.

cebolla y bicarbonato
Utilizar la mezcla de cebolla y bicarbonato es una forma sencilla de espantar insectos que solo traen bacterias dentro del hogar.

Utilizar la mezcla de cebolla y bicarbonato es una forma sencilla de espantar insectos que solo traen bacterias dentro del hogar.

La mezcla puede utilizarse para la limpieza del hogar

Gracias a las propiedades naturales que poseen la cebolla y el bicarbonato de sodio se convierte en una mezcla poderosa dentro de la limpieza ecológica.

Según la Agencia de Protección Ambiental, el bicarbonato es un agente alcalino que neutraliza olores, disuelve grasa y elimina residuos sin dañar superficies. En cambio, la cebolla, contiene compuestos sulfurados con acción antibacteriana y desodorante.

  • Al hervir estos compuestos juntos en agua, el vapor generado desprende sustancias que limpian el aire y ayudan a descomponer impurezas en la cocina, baños o pisos.
  • Además, el líquido resultante puede utilizarse una vez frío como desinfectante natural para limpiar mesadas o pisos.
  • Esta sencilla fórmula casera, limpia y deja un ambiente más fresco, libre de malos olores sin necesidad de productos químicos agresivos.
cebolla y bicarbonato
Utilizar la mezcla de cebolla y bicarbonato es una forma sencilla de espantar insectos que solo traen bacterias dentro del hogar.

Utilizar la mezcla de cebolla y bicarbonato es una forma sencilla de espantar insectos que solo traen bacterias dentro del hogar.

La fórmula de cebolla hervida con bicarbonato de sodio es un truco casero eficaz, económico y seguro para limpiar y proteger el hogar. Por su acción desinfectante elimina bacterias y malos olores, pero sobre todo ahuyenta cucarachas de manera natural. Es una opción a tener en cuenta cada vez que los insectos intenten instalarse en cualquier lugar de casa.

