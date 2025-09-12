12 de septiembre de 2025 - 19:15

No lo sabías: los trucos para caminar derecho y que mejoran la postura, según especialistas

Mantener una postura adecuada al caminar mejora la apariencia física y también previene dolores y molestias a futuro. Conocé los trucos simples y efectivos.

Caminar erguido fortalece distintas áreas del cuerpo. Para eso, deberás seguir algunos trucos simples.

Por Lucas Vasquez

Caminar es una actividad cotidiana, pero la forma en que la hacemos habla por sí sola sobre nuestro cuerpo. La espalda, el cuello y las articulaciones pueden sufrir constantemente cuando damos pasos complicados. Sin embargo, existen unos trucos que mantienen el cuerpo derecho, evitan lesiones futuras y ayudan a que los músculos trabajen de manera equilibrada.

Algunos especialistas advierten que descuidar la postura puede traer problemas crónicos con el tiempo. Pero al adoptar algunos hábitos simples, pueden marcar la diferencia. Son métodos simples y accesibles para lograr ir paso a paso de manera saludable y prevenir dolores que muchas veces son inevitables.

caminar derecho
Caminar erguido fortalece distintas áreas del cuerpo. Para eso, deberás seguir algunos trucos simples.

Trucos prácticos que mantienen la espalda recta al caminar

  • Uno de los principales trucos está en la mente. Al imaginar una línea recta que va desde la cabeza hasta los pies, trata de mantener una caminata derecha. Esto ayuda a que el cuerpo no se incline hacia adelante ni hacia los costados.
  • Además, podés complementarlo al mantener la mirada al frente y no hacia abajo, ya que esto evita encorvarse y facilita una mejor alineación cervical.
  • Otro truco es activar el abdomen al caminar. No se trata de contraer en exceso, sino de mantenerlo levemente firme para dar soporte a la columna.
  • En estos casos, los hombros deben relajarse y no ir hacia adelante, un error muy común que incrementa la rigidez y el dolor en la espalda.
  • Otro punto simple pero que no nos damos cuenta es que los pasos deben ser naturales y no demasiado largos. Eso ayuda a no perder estabilidad.

Estos simples hábitos, practicados a diario, generan cambios significativos en la postura general y contribuyen a caminar de manera más saludable.

caminar derecho
Caminar erguido fortalece distintas áreas del cuerpo. Para eso, deberás seguir algunos trucos simples.

Existen ejercicios y otros hábitos para fortalecer la postura a diario

Prestar atención al caminar es un truco efectivo, pero además es importante que sumes ejercicios que refuercen los músculos que sostienen la espalda.

  • Las actividades como yoga o el pilates trabajan la alineación del cuerpo y mejoran la flexibilidad.
  • Otra idea es que practiques caminatas conscientes en las que se enfoque la atención en cada movimiento, algo que ayuda a corregir la postura de forma natural.
  • La especialista y fisioterapeuta Meghan Markowski del Brigham and Women’s Hospital de Boston, también destaca la importancia de estirarse con frecuencia, especialmente quienes pasan muchas horas sentados.

Sin embargo, la postura no es solo cómo se está sentado o parado, es cómo se mueve el cuerpo durante todo el día. Por eso, incorporar estos hábitos junto con la práctica consciente de caminar derecho no solo evita dolores, también mejora la confianza y la presencia física en cualquier entorno.

caminar derecho
Caminar erguido fortalece distintas áreas del cuerpo. Para eso, deberás seguir algunos trucos simples.

Adoptar algunos trucos simples para caminar derecho y mantener una postura correcta puede transformar la salud física a largo plazo. Pero, aunque no se trata de cambios drásticos ni de rutinas complejas, debés prestar atención al propio cuerpo y hacer pequeños ajustes en la forma de moverte.

