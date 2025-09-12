No lo sabías: los trucos para caminar derecho y que mejoran la postura, según especialistas

Caminar es una actividad cotidiana, pero la forma en que la hacemos habla por sí sola sobre nuestro cuerpo . La espalda , el cuello y las articulaciones pueden sufrir constantemente cuando damos pasos complicados. Sin embargo, existen unos trucos que mantienen el cuerpo derecho , evitan lesiones futuras y ayudan a que los músculos trabajen de manera equilibrada.

Algunos especialistas advierten que descuidar la postura puede traer problemas crónicos con el tiempo. Pero al adoptar algunos hábitos simples , pueden marcar la diferencia. Son métodos simples y accesibles para lograr ir paso a paso de manera saludable y prevenir dolores que muchas veces son inevitables.

Estos simples hábitos , practicados a diario, generan cambios significativos en la postura general y contribuyen a caminar de manera más saludable.

Prestar atención al caminar es un truco efectivo, pero además es importante que sumes ejercicios que refuercen los músculos que sostienen la espalda .

Las actividades como yoga o el pilates trabajan la alineación del cuerpo y mejoran la flexibilidad .

o el trabajan la y mejoran la . Otra idea es que practiques caminatas conscientes en las que se enfoque la atención en cada movimiento, algo que ayuda a corregir la postura de forma natural .

conscientes en las que se enfoque la atención en cada movimiento, algo que ayuda a la postura de . La especialista y fisioterapeuta Meghan Markowski del Brigham and Women’s Hospital de Boston, también destaca la importancia de estirarse con frecuencia, especialmente quienes pasan muchas horas sentados.

Sin embargo, la postura no es solo cómo se está sentado o parado, es cómo se mueve el cuerpo durante todo el día. Por eso, incorporar estos hábitos junto con la práctica consciente de caminar derecho no solo evita dolores, también mejora la confianza y la presencia física en cualquier entorno.

Caminar erguido fortalece distintas áreas del cuerpo.

Adoptar algunos trucos simples para caminar derecho y mantener una postura correcta puede transformar la salud física a largo plazo. Pero, aunque no se trata de cambios drásticos ni de rutinas complejas, debés prestar atención al propio cuerpo y hacer pequeños ajustes en la forma de moverte.