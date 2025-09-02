2 de septiembre de 2025 - 21:50

No es un tratamiento: el truco para evitar el dolor de rodilla constante, según especialistas

Un truco simple puede ser la solución para terminar con los dolores constantes de rodillas, sobre todo en personas mayores.

La constancia de este truco ayudará a una mejor movilidad y en una notable disminución de las molestias al caminar.

La constancia de este truco ayudará a una mejor movilidad y en una notable disminución de las molestias al caminar.

Por Redacción

El dolor de rodilla es una molestia casi habitual a medida que pasan los años y eso limita muchas actividades diarias. La buena noticia es que existe un truco sencillo que no requiere ejercicios ni elementos especiales. Esto ayuda a reducir la incomodidad al mejorar la fuerza y la movilidad de la articulación.

Entre tantas recomendaciones para el dolor de rodilla existe una que incluso personas mayores pueden realizar con seguridad. Lo más importante es que no demanda largas rutinas ni sobrecarga, sino constancia y suavidad en la práctica para que la rodilla recupere estabilidad y disminuya la presión en los movimientos cotidianos.

dolor de rodilla




El truco es un ejercicio de extensión de pierna sentado que ayuda a proteger la rodilla

Para los especialistas de Arthritis Foundation, existe un ejercicio efectivo para aliviar el dolor de rodilla y es la extensión de pierna sentado.

Es un sencillo movimiento fácil de realizar

  1. Para eso, tendrás que sentarte en una silla.
  2. Apoyá bien la espalda y lentamente elevá una pierna hasta estirarla.
  3. Mantenela recta por unos segundos antes de bajarla.

Esos tres pasos fortalecen el músculo cuádriceps, que es fundamental para estabilizar la articulación de la rodilla y reducir la presión sobre ella. Para eso, deberás realizar repeticiones suaves y controladas, logrando mejorar la resistencia muscular sin forzar la articulación.

Al fortalecer los músculos que rodean la rodilla, reducen significativamente el dolor y previene lesiones futuras. Este ejercicio es accesible para la mayoría de las personas mayores, no requiere herramientas adicionales y puede realizarse en casa varias veces por semana.

dolor de rodilla




Mantener una constancia de ejercicio es un hábito saludable

Si bien un solo ejercicio puede marcar la diferencia, la clave está en la constancia y en acompañar este movimiento con otros hábitos que potencien sus beneficios.

  • Al realizar este ejercicio sentado y varias veces por semana ayuda a mantener la rodilla fuerte, pero también es importante cuidar el peso corporal, mantener una alimentación equilibrada y caminar a paso moderado siempre que sea posible.
  • En caso de que puedas, combiná esa rutina con prácticas de bajo impacto, como caminar o nadar.
  • Esos ejercicios de fortalecimiento permiten reducir el dolor y retrasar el desgaste articular.
  • Además, al mantener la articulación activa disminuye la rigidez y mejora la circulación en la zona, lo que ayuda a que la recuperación sea más efectiva.
  • En personas mayores, esta estrategia se convierte en una herramienta práctica que ofrece alivio progresivo sin necesidad de recurrir a tratamientos exigentes.
dolor de rodilla




El dolor de rodilla constante puede quedar atrás con este truco práctico y sencillo que favorece la zona del cuádriceps y brinda estabilidad a la articulación. Es un ejercicio seguro para personas mayores aunque deben hacerlo con constancia y complementarlo con hábitos saludables para notar la diferencia.

