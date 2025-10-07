7 de octubre de 2025 - 12:32

Pocos lo saben: para qué sirve poner sal gruesa en la heladera

La sal gruesa es el truco de hogar y limpieza que mantiene la heladera fresca, según expertos en trucos y organización.

Pocos lo saben: para qué sirve poner sal gruesa en la heladera

Pocos lo saben: para qué sirve poner sal gruesa en la heladera

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

una vela encendida en el freezer: por que lo recomiendan y para que sirve

Una vela encendida en el freezer: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Por Daniela Leiva
El techo de la alacena es una de las zonas más olvidadas de la cocina. Pero con este truco podrás olvidar de limpiar para siempre.

Truco para no limpiar más: cómo eliminar el polvillo de la parte superior de la alacena

Por Redacción

Los expertos en limpieza explican que la sal gruesa tiene una gran capacidad absorbente y purificadora. Al colocarla en un pequeño recipiente dentro del refrigerador, logra atraer la humedad y neutralizar los olores desagradables que se generan por la mezcla de alimentos o la acumulación de bacterias.

image

Cómo usarla correctamente

Para aplicar este truco del hogar, basta con colocar unas cucharadas de sal gruesa en un frasco abierto o recipiente pequeño, y ubicarlo en una de las bandejas centrales de la heladera. También se puede combinar con unas gotas de limón o vinagre blanco para potenciar su efecto desodorizante.

El resultado se nota en pocos días: el ambiente interno del refrigerador se vuelve más fresco, seco y con un olor neutro. Además, la sal ayuda a prevenir la formación de moho y mantiene el equilibrio de humedad, evitando que las frutas y verduras se deterioren tan rápido.

image

Este método casero no solo es natural y económico, sino que también evita el uso de productos químicos o aromatizantes artificiales que pueden contaminar los alimentos.

Un truco con más beneficios

Más allá de la heladera, la sal gruesa también puede utilizarse en otros espacios del hogar. Es ideal para absorber la humedad de alacenas o armarios, limpiar derrames de grasa o incluso energizar ambientes, según las tradiciones más antiguas de limpieza espiritual.

Por eso, tener un paquete de sal gruesa siempre a mano puede ser una excelente inversión para quienes buscan mantener un hogar limpio, seco y libre de olores.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta planta necesita sembrarse o plantarse en climas cálidos de primavera para luego desarrollarse en plenitud.

La planta perenne que debe sembrarse antes del verano: atrae polinizadores como abejas y mariposas

Por Redacción
Lo sorprendente de este aparato es que no usa vapor, ni radiación como el microondas y prepara distintos alimentos a la vez.

Adiós microondas: el electrodoméstico que es tendencia por ahorrar energía y cocinar varios alimentos a la vez

Por Lucas Vasquez
El poder del bicarbonato de sodio y el agua oxigenada: una mezcla que transforma la limpieza del hogar y mejora el bienestar.

Mezclar bicarbonato de sodio con agua oxigenada: por qué los expertos lo recomiendan y para qué sirve

Por Ignacio Alvarado
utiliza una damajuana de vidrio y vieja para crear esta lampara colgante o de pie

Utiliza una damajuana de vidrio y vieja para crear esta lámpara colgante o de pie

Por Andrés Aguilera