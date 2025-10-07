Las manchas blancas o amarillentas que deja el desodorante en la ropa son uno de los problemas más comunes de la limpieza.

Con el tiempo, las manchas de sales de aluminio presentes en la mayoría de los desodorantes se combinan con el sudor y las fibras de la tela, generando esas marcas difíciles de eliminar. Según especialistas en cuidado de prendas del portal The Laundress (2025), el secreto está en neutralizar los compuestos alcalinos sin recurrir a productos agresivos como la lavandina.

El truco casero más eficaz para quitar las manchas El método más recomendado consiste en usar aspirina disuelta en agua tibia. Este medicamento, por su contenido de ácido salicílico, actúa como un agente limpiador suave que descompone los residuos sin deteriorar los tejidos.

Cómo eliminar las manchas de desodorante en la ropa con un truco casero y sin dañarla (3) Paso a paso: Triturá dos tabletas de aspirina (preferentemente sin recubrimiento).

Disolvelas en ½ taza de agua tibia .

Aplicá la mezcla directamente sobre la mancha y dejá actuar 20 a 30 minutos .

Frotá suavemente con un cepillo de cerdas suaves o con los dedos.

Enjuagá con agua fría y lavá la prenda como de costumbre.

Si las manchas son antiguas o amarillentas, se puede reforzar el proceso agregando una cucharadita de agua oxigenada (10 volúmenes) antes del lavado. Este paso aclara las fibras sin blanquear ni dañar la ropa.

Qué hacer y qué evitar en esta limpieza Aplicar el truco solo sobre ropa seca , para que el producto actúe directamente sobre la mancha.

Probar primero en una zona no visible de la prenda, especialmente si es delicada o de color oscuro.

Evitar la lavandina o detergentes fuertes: pueden fijar aún más la mancha.

No usar agua caliente en prendas de algodón o sintéticas, ya que puede alterar la forma o el color.

Cómo eliminar las manchas de desodorante en la ropa con un truco casero y sin dañarla (2) Alternativas naturales efectivas Otros productos que también ayudan son el jugo de limón con sal fina (ideal para manchas recientes) y el vinagre blanco con agua tibia, aunque este último puede dejar un ligero olor si no se enjuaga bien.