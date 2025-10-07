Qué significan " tradwife" y "Skibidi", las palabras que se suma al diccionario de Cambridge

Hay nuevas palabras en el Diccionario Cambridge, que tienen significados diferentes.

En la más reciente edición web del Diccionario Cambridge se sumaron algunas palabras que comenzaron a popularizarse debido a su uso frecuente en las redes sociales. Skibidi, delulu y tradwife son las más utilizadas entre las 6000 nuevas definiciones que figuran desde este lunes.

Definir estas palabras fue un reto para la Universidad de Cambridge, ya que vienen acompañadas de un gran contexto en videos, memes y comentarios de los usuarios en las redes sociales.

Skibidi: qué significa la nueva palabra en el diccionario Skibidi es una palabra que se popularizó gracias a un canal de YouTube llamado Skibidi Toilet. Se definió como una palabra sin sentido que se asocia al contenido sin sentido y considerado "corrosivo para el cerebro".

Embed - skibidi toilet 79 (part 3) Es un término que puede tener "diferentes significados, como guay o malo, o que puede utilizarse sin ningún significado real".

Tradwife: la nueva tendencia que ahora tiene definición Según el diccionario de Cambridge, tradwife es un acrónimo de "esposa tradicional", refleja "una tendencia creciente y controvertida en Instagram y TikTok que abraza los roles de género tradicionales".

Esta palabra comenzó a utilizarse tras la aparición y éxito de celebridades de TikTok que generan contenido sobre cocina hecha por completo de cero. Ballerina Farm, Roro y Nara Smith son las más reconocidas en la plataforma, y se dedican a subir contenido de sus vidas dedicadas casi por completo al hogar.