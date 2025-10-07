7 de octubre de 2025 - 13:35

Qué significan " tradwife" y "Skibidi", las palabras que se suma al diccionario de Cambridge

La cultura digital continúa transformando el lenguaje, sumando cada vez más palabras al diccionario.

Hay nuevas palabras en el Diccionario Cambridge, que tienen significados diferentes.

Hay nuevas palabras en el Diccionario Cambridge, que tienen significados diferentes.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Leé además

La RAE explicó cuál palabra es la que es más aceptable. 

¿Impreso o imprimido?: la RAE confirmó la manera correcta de decirlo

Por Redacción
adios a las camas tradicionales: el nuevo invento que es tendencia para dormir y aprovechar todo el espacio

Adiós a las camas tradicionales: el nuevo invento que es tendencia para dormir y aprovechar todo el espacio

Por Andrés Aguilera

Definir estas palabras fue un reto para la Universidad de Cambridge, ya que vienen acompañadas de un gran contexto en videos, memes y comentarios de los usuarios en las redes sociales.

Skibidi: qué significa la nueva palabra en el diccionario

Skibidi es una palabra que se popularizó gracias a un canal de YouTube llamado Skibidi Toilet. Se definió como una palabra sin sentido que se asocia al contenido sin sentido y considerado "corrosivo para el cerebro".

Embed - skibidi toilet 79 (part 3)

Es un término que puede tener "diferentes significados, como guay o malo, o que puede utilizarse sin ningún significado real".

Tradwife: la nueva tendencia que ahora tiene definición

Según el diccionario de Cambridge, tradwife es un acrónimo de "esposa tradicional", refleja "una tendencia creciente y controvertida en Instagram y TikTok que abraza los roles de género tradicionales".

RAE
Esta es la palabra que creemos que escribimos bien pero no lo hacemos.

Esta es la palabra que creemos que escribimos bien pero no lo hacemos.

Esta palabra comenzó a utilizarse tras la aparición y éxito de celebridades de TikTok que generan contenido sobre cocina hecha por completo de cero. Ballerina Farm, Roro y Nara Smith son las más reconocidas en la plataforma, y se dedican a subir contenido de sus vidas dedicadas casi por completo al hogar.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La reproducción prohibida, de René Magritte. 

¿Por qué tantas preguntas?

Por Fernando G. Toledo
hombres arrogantes: los 5 signos del zodiaco que son los peores

Hombres arrogantes: los 5 signos del zodíaco que son los peores

Por Andrés Aguilera
Qué significa mover las manos al hablar, según la psicología

Qué significa mover las manos al hablar, según la psicología

Por Ignacio Alvarado
no es salir a caminar: el ejercicio fisico para cuidar el corazon y la circulacion para mayores de 60 anos

No es salir a caminar: el ejercicio físico para cuidar el corazón y la circulación para mayores de 60 años

Por Daniela Leiva