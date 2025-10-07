7 de octubre de 2025 - 16:23

Perchas de madera y barniz: lo que debes reciclar para tener tu propia mesa de living

Reciclar este tipo de objetivos evita nuevos desechos y promueve un vínculo más responsable con el medio ambiente.

Reutilizar perchas genera espacios en casa y brinda una idea estética y económica en la cocina.

Foto:

WEB
Por Redacción

Reciclar en casa es herramienta clave para reducir residuos y fomentar hábitos sostenibles dentro del hogar. Más allá de las campañas industriales o los grandes sistemas de gestión ambiental, los pequeños gestos cotidianos son los que generan un impacto real en el entorno.

El proceso requiere herramientas básicas y fáciles de conseguir en el hogar.

Cómo reciclar las perchas de madera para darle orden a tu casa.
Las ventajas de las perchas de madera

Las perchas de madera representan un material valioso y, a la vez, subestimado.

- Por su durabilidad, textura y firmeza, pueden reutilizarse de múltiples maneras antes de ser descartadas.

- En lugar de acumularlas en el fondo del placard o tirarlas a la basura, es posible convertirlas en un mueble funcional, resistente y con valor estético: una mesa auxiliar hecha íntegramente con elementos reciclados.

A partir de cuatro perchas en desuso y una tabla de madera, se puede construir una mesa pequeña ideal para el living, la galería o incluso el dormitorio.

Materiales necesarios

– 4 perchas de madera (preferentemente del mismo tamaño y forma)

– 4 escuadras metálicas de 90°

– 4 tornillos

– 1 tabla redonda de madera

– Destornillador o taladro

– Pegamento para madera o cola vinílica (opcional)

– Lija fina y barniz o pintura (para la terminación final)

Cómo reciclar las perchas de madera
Paso a paso para construir la mesa

- Desmontar los ganchos metálicos. Retirá cuidadosamente los ganchos de las perchas con ayuda de una pinza o destornillador. Este paso es clave para obtener una estructura limpia que servirá de base al mueble.

- Preparar las perchas. Lijá la superficie para eliminar restos de barniz, astillas o imperfecciones. Si deseás un acabado más natural, podés dejarlas en su tono original. Si preferís personalizarlas, aplicá una capa de pintura.

- Armar la estructura base. Enfrentá dos perchas y uní sus extremos con una escuadra metálica, formando una especie de “V” invertida. Ajustá con tornillos para asegurar la firmeza.

- Revisar el nivel. Antes de colocar la parte superior, asegurate de que la base quede estable y bien alineada. Si una pata queda más corta, podés lijar ligeramente las demás para equilibrar la altura.

- Colocar la tabla superior. Apoyá la tabla redonda sobre la base. Si querés que la mesa sea desmontable y fácil de guardar, simplemente apoyala. Si buscás un diseño fijo, aplicá pegamento para madera en los puntos de contacto o atornillá la tabla desde abajo con cuidado.

perchas recicladas

Resultado final

El producto terminado es una mesa compacta, firme y con un diseño artesanal totalmente funcional. Su estructura ligera permite trasladarla con facilidad y adaptarla a distintos usos: soporte para plantas, mesa de café, rincón decorativo o incluso base para velas o lámparas.

