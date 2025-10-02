No es plástico: el material que tenés en tu casa y podés reciclar sin gastar de más

Está en millones de envases. Es por ello que resulta ideal para quienes buscan hábitos más sustentables.

El proceso requiere herramientas básicas y fáciles de conseguir en el hogar.

El cuidado ambiental no se limita a las acciones de grandes empresas ni a los complejos sistemas para reciclar. También en el hogar se pueden dar pasos concretos para reducir residuos y aportar soluciones prácticas a la vida cotidiana. Entre los materiales más presentes en cualquier casa, el aluminio ocupa un lugar central.

Cuántas latas se desechan por año Cada año se descartan alrededor de 80 mil millones de latas de bebidas en todo el mundo, y aunque el aluminio puede reciclarse de manera indefinida, solo se recupera cerca del 65% del total. Esta diferencia muestra cuánto potencial de reutilización aún se desaprovecha.

Reciclarlo no solo evita la extracción de materias primas, sino que también reduce la basura enviada a rellenos sanitarios y ahorra energía en comparación con la producción de aluminio nuevo. Además, es un material que puede trabajarse fácilmente en casa, sin necesidad de procesos industriales complejos.

Cómo reciclar las latas de gaseosa Las opciones para reciclar en casa - Existen diversas formas de transformar este recurso en objetos útiles y decorativos. Una opción es convertir las latas limpias en macetas perforadas, ideales para plantar hierbas o flores y crear un rincón verde económico.

- También pueden diseñarse candelabros o lámparas caseras: basta con realizar pequeños agujeros decorativos e incorporar velas o luces LED para obtener fuentes de iluminación originales.

- Otra alternativa son las campanas de viento, armadas a partir de latas de distintos tamaños, pintadas y unidas con cordones, perfectas para terrazas o patios. - El aluminio reciclado también puede aplicarse a tareas cotidianas: las latas funcionan como comederos para aves si se cuelgan con alpiste en balcones o árboles, y aportan vida al entorno. 10 árboles frutales que prosperan en macetas y son perfectos para jardines pequeños (2) Las latas pueden transformarse en macetas, ideales para tus plantas. - Con pintura, se convierten en prácticos organizadores para lápices, pinceles o utensilios de cocina, ayudando a mantener la casa en orden. Incluso, recolectarlas y venderlas en centros de reciclaje representa una manera de sumar un ingreso extra y, al mismo tiempo, colaborar con la economía circular.