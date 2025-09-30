No te olvides de ellos: los 5 productos más sencillos de reciclar dentro del hogar

Muchos de estos productos suelen ser desechados. Se pueden conseguir fácilmente en cualquier casa.

Los mitos más comunes a la hora de reciclar dentro del hogar.

Reciclar en el hogar tiene un potencial enorme cuando se pone atención a los objetos que suelen descartarse de manera automática. Muchos de ellos, con un poco de ingenio, pueden transformarse en elementos y productos útiles, decorativos o incluso en soluciones prácticas para organizar mejor la casa.

Los 5 objetos más fáciles de reciclar 1. Frascos de vidrio. Los frascos de vidrio que suelen quedar después de consumir mermeladas, conservas o salsas, se convierten en contenedores perfectos. Pueden utilizarse en la cocina para guardar especias, endulzantes, granos secos o incluso para congelar caldos y salsas sin necesidad de comprar recipientes plásticos. En el ámbito del hogar, resultan prácticos para almacenar tornillos, clavos, botones, piezas de juegos o cosméticos caseros.

Recicla frascos de vidrio y conviértelos en esta idea maravillosa para decorar tu hogar. 2. Corchos de vino: Estos pequeños objetos, generalmente descartados tras abrir una botella, pueden tener una vida útil más larga de lo que se piensa. Al juntarlos, es posible elaborar posavasos resistentes, tablillas decorativas o imanes originales para la heladera. También sirven para hacer manualidades infantiles y proyectos de artesanía hogareña.

3. Jeans viejos: Una prenda que ya no se usa puede transformarse en múltiples objetos prácticos. Los jeans viejos, por su tela gruesa y resistente, son ideales para cortar y convertir en trapos de limpieza duraderos. También pueden servir para confeccionar bolsos, fundas de cojines o pequeñas carteras.

4. Teléfonos antiguos: La tecnología avanza y deja dispositivos en desuso, que muchas veces terminan olvidados en cajones. Donar o vender teléfonos antiguos ayuda a evitar que sus componentes, algunos contaminantes, acaben en basurales. Existen puntos de recolección especializados en los que se separan las piezas reutilizables y se reciclan materiales como metales y plásticos.

5. Bolsas de pan: Las bolsas de papel o plástico en las que viene el pan tienen varias utilidades después de su uso inicial. Son prácticas para juntar los residuos de las mascotas durante los paseos o para proteger objetos delicados al guardarlos. También pueden emplearse para envolver alimentos de manera temporal o para separar distintos elementos dentro de cajones y cajas de almacenamiento.