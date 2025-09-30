30 de septiembre de 2025 - 18:04

No te olvides de ellos: los 5 productos más sencillos de reciclar dentro del hogar

Muchos de estos productos suelen ser desechados. Se pueden conseguir fácilmente en cualquier casa.

Reciclar en el hogar tiene un potencial enorme cuando se pone atención a los objetos que suelen descartarse de manera automática. Muchos de ellos, con un poco de ingenio, pueden transformarse en elementos y productos útiles, decorativos o incluso en soluciones prácticas para organizar mejor la casa.

Estos productos pueden reciclarse de manera sencilla y econ&oacute;mica.&nbsp;

Estos productos pueden reciclarse de manera sencilla y económica.

Los 5 objetos más fáciles de reciclar

1. Frascos de vidrio. Los frascos de vidrio que suelen quedar después de consumir mermeladas, conservas o salsas, se convierten en contenedores perfectos. Pueden utilizarse en la cocina para guardar especias, endulzantes, granos secos o incluso para congelar caldos y salsas sin necesidad de comprar recipientes plásticos. En el ámbito del hogar, resultan prácticos para almacenar tornillos, clavos, botones, piezas de juegos o cosméticos caseros.

Recicla frascos de vidrio y conviértelos en esta idea maravillosa para decorar tu hogar.

2. Corchos de vino: Estos pequeños objetos, generalmente descartados tras abrir una botella, pueden tener una vida útil más larga de lo que se piensa. Al juntarlos, es posible elaborar posavasos resistentes, tablillas decorativas o imanes originales para la heladera. También sirven para hacer manualidades infantiles y proyectos de artesanía hogareña.

3. Jeans viejos: Una prenda que ya no se usa puede transformarse en múltiples objetos prácticos. Los jeans viejos, por su tela gruesa y resistente, son ideales para cortar y convertir en trapos de limpieza duraderos. También pueden servir para confeccionar bolsos, fundas de cojines o pequeñas carteras.

Recicla tus jeans viejos y sácale el jugo a esa ropa que ibas a tirar
4. Teléfonos antiguos: La tecnología avanza y deja dispositivos en desuso, que muchas veces terminan olvidados en cajones. Donar o vender teléfonos antiguos ayuda a evitar que sus componentes, algunos contaminantes, acaben en basurales. Existen puntos de recolección especializados en los que se separan las piezas reutilizables y se reciclan materiales como metales y plásticos.

5. Bolsas de pan: Las bolsas de papel o plástico en las que viene el pan tienen varias utilidades después de su uso inicial. Son prácticas para juntar los residuos de las mascotas durante los paseos o para proteger objetos delicados al guardarlos. También pueden emplearse para envolver alimentos de manera temporal o para separar distintos elementos dentro de cajones y cajas de almacenamiento.

