30 de septiembre de 2025 - 19:15

No es solo energía: qué provoca en las personas tomar café amargo todas las mañanas

El inicio del día con una taza de café negro y sin azúcar es un estimulante para muchas personas, pero pocas veces se habla de sus verdaderos efectos.

Tomar café apenas despiertos trae ventajas y también advertencias que conviene conocer para tomar decisiones.

Tomar café apenas despiertos trae ventajas y también advertencias que conviene conocer para tomar decisiones.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

El café es una de las bebidas más populares del mundo y para muchas personas es un paso obligatorio por la mañana. Aunque se suele acompañar con azúcar o leche, hay quienes prefieren tomarlo amargo para disfrutar su sabor natural. Lo curioso es que este hábito influye en distintos aspectos del cuerpo.

Leé además

Esta mezcla es un recurso sencillo de implementar si tenés huertas caseras o jardines urbanos sin necesidad de productos químicos.

Mezclar cáscaras de ajo con café: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Por Redacción
mezclar cascaras de huevo con cafe: por que recomiendan hacerlo y para que sirve

Mezclar cáscaras de huevo con café: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Por Daniela Leiva

Algunos estudios han arrojado un análisis sobre lo que ocurre cuando se consume café sin endulzantes de manera habitual. Esta rutina puede traer beneficios que pueden favorecer el rendimiento y la concentración, aunque otros advierten que el exceso trae consecuencias poco deseadas. La clave está en el equilibrio, pero conocer lo que provoca ayuda a aprovechar mejor esta bebida.

beneficios del café
Tomar café apenas despiertos trae ventajas y también advertencias que conviene conocer para tomar decisiones.

Tomar café apenas despiertos trae ventajas y también advertencias que conviene conocer para tomar decisiones.

Qué beneficios aporta a la salud consumir café amargo en ayunas

A través de un artículo publicado en el sitio Healthline, tomar café negro y amargo al iniciar el día aporta varias ventajas.

  • Una de las más destacadas es que, al no llevar azúcar ni leche, reduce el ingreso de calorías extras, lo que puede ser positivo para quienes buscan controlar el peso.
  • Además, la cafeína estimula el sistema nervioso central y ayuda a estar más alerta, lo que mejora la concentración en las primeras horas de la mañana.
  • El café negro también contiene antioxidantes como los polifenoles, que colaboran en la protección celular frente al daño de las moléculas libres. Por eso, este aporte antioxidante podría estar relacionado con un menor riesgo de desarrollar ciertas enfermedades metabólicas y cardiovasculares.
  • Por otro lado, al no incorporar edulcorantes, aporta un beneficio importante en la salud bucal, ya que disminuye la exposición a compuestos que dañan el esmalte o promueven caries.

En ayunas, favorece la digestión, sobre todo en personas que suelen presentar tránsito lento. Aunque este efecto varía según cada organismo y no debe considerarse como sustituto de un desayuno balanceado. Lo ideal es acompañar su consumo con alimentos nutritivos a lo largo de la mañana para evitar posibles malestares.

beneficios del café
Tomar café apenas despiertos trae ventajas y también advertencias que conviene conocer para tomar decisiones.

Tomar café apenas despiertos trae ventajas y también advertencias que conviene conocer para tomar decisiones.

Tomar café negro todos los días también provoca efectos negativos

Si bien el café amargo tiene beneficios, también puede generar efectos adversos cuando se consume en exceso.

  • La cafeína es un estimulante que, en altas dosis, provoca efectos como nerviosismo, aumento de la frecuencia cardíaca e insomnio.
  • Tomarlo diariamente y en grandes cantidades puede alterar los ciclos de sueño y generar dependencia, lo que complica la regulación natural del descanso.
  • Beberlo en ayunas estimula la procucción de ácido en el estómago, lo que puede llegar a provocar una severa irritación gástrica. Eso podemos notarlo en molestias como acidez o gastritis.
  • En personas con hipertensión, el café puede elevar temporalmente la presión arterial, por lo que su consumo debe ser moderado y supervisado por un profesional de la salud.
beneficios del café
Tomar café apenas despiertos trae ventajas y también advertencias que conviene conocer para tomar decisiones.

Tomar café apenas despiertos trae ventajas y también advertencias que conviene conocer para tomar decisiones.

Tomar café amargo todas las mañanas puede ser un hábito beneficioso siempre que se haga con moderación. Sus antioxidantes y su capacidad de estimular la concentración son ventajas claras, pero también existen riesgos como la acidez, el insomnio y la dependencia a la cafeína. Con un consumo responsable, puede disfrutarse una de las bebidas más importantes del mundo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

listo en 5 minutos: este pan de avena en sarten es ideal para tu desayuno proteico

Listo en 5 minutos: este pan de avena en sartén es ideal para tu desayuno proteico

Por Andrés Aguilera
La reproducción prohibida, de René Magritte. 

¿Por qué tantas preguntas?

Por Fernando G. Toledo
cafe y vinagre: el truco de limpieza para conservar el color de tu ropa por mas tiempo

Café y vinagre: el truco de limpieza para conservar el color de tu ropa por más tiempo

Por Redacción
Con simples pasos se puede actuar rápidamente y evitar que el líquido arruine componentes internos.

Solo 5 pasos: cómo salvar la computadora portátil después de que le caiga líquido al teclado

Por Lucas Vasquez