22 de septiembre de 2025 - 17:10

Los dos elementos que eliminan el pelo de gato de la ropa dentro del lavarropas y sorprenden por su eficacia

Un truco casero ayuda a retirar el pelo de gato de la ropa en el lavarropas usando solo dos elementos muy fáciles de conseguir con resultados inmediatos.

El resultado es inmediato y evita que las prendas salgan cubiertas de pelo después del lavado.

El resultado es inmediato y evita que las prendas salgan cubiertas de pelo después del lavado.

Foto:

WEB
Por Redacción

Quienes conviven con gatos saben lo complicado que puede resultar mantener la ropa libre de pelos. Incluso después de un lavado completo muchas prendas continúan con restos que se adhieren al tejido y parecen imposibles de eliminar. Por eso existe un truco sencillo que propone una solución económica con solo dos elementos.

Lo curioso de esta técnica es que no requiere productos químicos ni accesorios costosos. Solo se necesitan dos elementos que suelen estar disponibles en cualquier casa y que actúan de manera combinada dentro del lavarropas. El resultado sorprende porque ayuda a reducir la acumulación de pelo sin esfuerzo adicional.

trucos pelo de gato




Las medias de nylon usadas no las tires porque atrapan pelos de gato

Las medias de nylon son un objeto ideal dentro del lavarropas porque gracias a su material atraen los pelos de gato que se acumulan en la ropa.

  • Su tejido fino y resistente actúa como un filtro que atrapa las partículas sueltas durante el movimiento del lavado.
  • Solo debemos colocarlas dentro del tambor para que genere un efecto de captura que evita que los pelos terminen adheridos a las fibras de las prendas.
  • Además, este truco simple tiene una ventaja y es que puede reutilizarse varias veces. Por eso, solo hay que introducir una o dos medias limpias en el ciclo y luego retirarlas al finalizar para comprobar cómo quedan cubiertas de pelusas y pelos.
  • Para reutilizarlas solo hay que enjuagarlas fácilmente bajo una canilla para dejarlas listas para el próximo uso.

Esta opción resulta útil tanto en lavados pequeños como en cargas más grandes. Además no interfiere con el funcionamiento del electrodoméstico ni daña la ropa por lo que es una alternativa segura y práctica para cualquier hogar con mascotas.

trucos pelo de gato




Las toallitas de algodón antiestáticas dentro del tambor son otra opción útil

El sitio Better Homes & Gardens ofrece un segundo elemento clave que son las hojas de secadora de algodón antiestáticas. Aunque no todos las utilizan en el lavado resultan muy efectivas para reducir el pelo de gato.

  • Estas hojas liberan compuestos que disminuyen la electricidad estática lo que impide que los pelos se adhieran con tanta facilidad a los tejidos.
  • Solo hay que introducirlas al tambor del lavarropas durante el ciclo, porque actúan como un neutralizador que mejora el desprendimiento de las fibras.
  • Además dejan un aroma fresco y suavizan la ropa al mismo tiempo. Por eso es recomendable usarlas junto a las medias de nylon ya que la combinación potencia el efecto de limpieza.

Mientras las medias atrapan los pelos las hojas antiestáticas evitan que se vuelvan a fijar a la ropa. Con este sencillo truco la ropa sale del lavado más limpia, suave y libre de la molesta acumulación de pelo de gato que tanto cuesta retirar de manera manual.

trucos pelo de gato




La simple combinación de elementos como las medias de nylon y hojas de secadora de algodón antiestáticas demuestra que no siempre se necesitan soluciones costosas para mantener la ropa libre de pelos de gato. Estas opciones accesibles y fáciles de usar ofrecen una respuesta práctica a un problema cotidiano que afecta a miles de hogares con mascotas.

