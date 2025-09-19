Mantener la pantalla del televisor en buen estado es fundamental para disfrutar de una mejor calidad de imagen y prolongar la vida útil del equipo. Aunque muchos optan por soluciones rápidas, los especialistas en hogar advierten que algunos productos pueden dañar el panel. Por eso, conviene seguir pasos simples y seguros para evitar rayas o manchas.
¿Cómo limpiar la pantalla del televisor de la forma más práctica y muy sencilla (2)
Paso a paso para una limpieza segura
-
Apagar y desenchufar el televisor: evita descargas eléctricas y permite ver mejor la suciedad.
-
Retirar el polvo con microfibra: pasar suavemente un paño seco en movimientos circulares para eliminar partículas.
-
Preparar la solución de limpieza: llenar un pulverizador con agua destilada, o bien con una mezcla mitad agua y mitad vinagre blanco.
-
Aplicar sobre el paño, no en la pantalla: nunca pulverizar directamente; la humedad podría filtrarse en el equipo.
-
Limpiar la superficie: frotar con suavidad en líneas rectas hasta cubrir toda la pantalla.
-
Secar inmediatamente: usar otra microfibra seca para evitar vetas.
¿Cómo limpiar la pantalla del televisor de la forma más práctica y muy sencilla (1)
Beneficios de una limpieza regular
Según la Asociación Argentina de Usuarios de Electrónica (2024), limpiar la pantalla al menos dos veces por semana ayuda a reducir el desgaste del panel y mejora la nitidez de la imagen. Además, mantener el televisor libre de polvo disminuye la acumulación de bacterias en el hogar.
La pantalla del televisor puede mantenerse impecable con pocos materiales y en minutos. La clave está en usar microfibra, agua destilada y movimientos suaves, evitando productos abrasivos que comprometan la durabilidad del equipo.