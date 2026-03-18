El objeto que todos descartan en el baño y se puede reciclar en algo inesperado para tu casa

Este tipo de reciclaje permite reducir residuos y, al mismo tiempo, crear objetos funcionales a partir de materiales que tenemos en casa.

Un envase de uso cotidiano que suele terminar en la basura se puede reciclar en un recurso práctico dentro del hogar con una simple intervención. Se trata de las botellas de shampoo, presentes en cualquier baño, que muchas personas descartan automáticamente una vez vacías sin considerar su potencial reutilización.

Reciclaje de envases de shampoo vacíos. Reciclaje de envases de shampoo vacíos. Por qué reciclar estos envases El principal valor de este envase está en su forma y resistencia, cualidades que permiten adaptarlo para cumplir nuevas funciones. Una de las opciones más útiles consiste en convertirlo en un soporte para celular, especialmente pensado para momentos de carga.

Este problema cotidiano, donde el dispositivo queda apoyado de forma inestable o en lugares incómodos, encuentra una solución simple con este objeto reciclado. Además, el resultado final puede integrarse a la estética del hogar mediante distintos estilos de decoración.

envases de shampoo Cómo transformar una botella de shampoo en un portacelular El proceso comienza con la elección de un envase adecuado según el tamaño del teléfono. Es fundamental limpiarlo correctamente y retirar cualquier etiqueta o residuo adhesivo para trabajar sobre una superficie uniforme. Luego, se debe marcar con precisión el área donde se apoyará el celular, considerando su altura y ancho.

A partir de esa referencia, se dibuja un rectángulo que funcionará como base de apoyo. En la parte superior, se diseña una prolongación que permitirá colgar el soporte del cargador, lo que evita que el dispositivo quede suspendido en el aire. Una vez definidos los cortes, se utiliza una tijera para recortar las secciones marcadas y una lija para suavizar los bordes.

Shampoo para bebés Hogarmanía Personalización y utilidad El paso final consiste en la decoración. Se pueden aplicar pinturas, cintas, calcomanías o relieves con distintos materiales para darle identidad propia al objeto. Esta etapa no solo aporta valor estético, sino que también permite adaptar el diseño a distintos espacios. El resultado combina funcionalidad y reutilización. Este tipo de prácticas no solo resuelve una necesidad concreta, sino que también introduce una lógica de aprovechamiento que transforma residuos en objetos útiles dentro de la vida cotidiana.