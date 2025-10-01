1 de octubre de 2025 - 21:25

Ni aspirina ni vinagre: cómo eliminar las manchas de quemadura en la plancha con 2 simples trucos

Cuando la base de la plancha tiene una mancha de quemadura parece que ya no tiene solución, pero existen dos trucos caseros sencillos y con elementos básicos.

Estos elementos los tenemos en casa y ayudan a recuperar el brillo de la superficie y volver a planchar la ropa sin dejar marcas ni malos olores.

Por Lucas Vasquez

Las manchas oscuras por quemaduras en la base de la plancha son un problema frecuente que dificulta dejar las prendas impecables. Además pueden manchar las telas y arruinar una camisa o un pantalón en pocos segundos. Por eso, existen 2 trucos efectivos para recuperar la superficie sin dañarla.

Lo sorprendente es que no hace falta utilizar productos químicos costosos ni llevar la plancha a un servicio técnico. Con dos métodos simples que aprovechan objetos comunes es posible dejar la base como nueva y prolongar la vida útil del electrodoméstico.

limpieza de plancha
Estos elementos los tenemos en casa y ayudan a recuperar el brillo de la superficie y volver a planchar la ropa sin dejar marcas ni malos olores.

Cómo eliminar las quemaduras con sal gruesa

  • Uno de los métodos más conocidos y efectivos consiste en usar sal gruesa. Para ponerlo en práctica solo hay que cubrir un trapo de cocina o una superficie resistente al calor con una capa generosa de sal. Luego se enciende la plancha y cuando alcanza la temperatura adecuada se pasa con movimientos firmes sobre la sal.
  • Este procedimiento simple logra desprender las manchas quemadas adheridas a la base gracias a la acción abrasiva de los cristales de sal.
  • Aunque es fundamental no usar agua durante el proceso para evitar que los granos se disuelvan y pierdan su efecto. Después de algunos movimientos la superficie comienza a recuperar su brillo original.

Luego de notar que la mancha desapareció, conviene apagar la plancha y dejar que se enfríe por completo. Una vez fría, debemos pasar un paño seco y limpio para eliminar cualquier resto de sal. Este truco resulta especialmente útil para planchas de acero inoxidable y permite mantenerlas en buen estado con un mantenimiento muy simple y rápido.

limpieza de plancha
Estos elementos los tenemos en casa y ayudan a recuperar el brillo de la superficie y volver a planchar la ropa sin dejar marcas ni malos olores.

El segundo truco consiste en usar una vela para eliminar restos quemados

Este método sorprende también por su sencillez y efectividad ya que solo requiere una vela común.

  • Para hacerlo debemos encender la plancha y cuando alcanza la temperatura adecuada solo hay que frotar la base con la vela.
  • La cera comienza a derretirse y actúa como un agente que ayuda a desprender las manchas oscuras acumuladas en la superficie.
  • Una vez que la cera se distribuye sobre la base conviene pasar la plancha caliente sobre un paño viejo o un pedazo de tela que ya no se use.
  • Esto permitirá que los restos de quemado se adhieran a la tela junto con la cera derretida. El procedimiento puede repetirse varias veces hasta que la base quede limpia y uniforme.
limpieza de plancha
Estos elementos los tenemos en casa y ayudan a recuperar el brillo de la superficie y volver a planchar la ropa sin dejar marcas ni malos olores.

Mantener la plancha en buen estado ayuda a que la ropa no tenga manchas y también prolonga la vida útil del electrodoméstico. Estas dos ideas permiten eliminar en minutos los restos quemados sin necesidad de invertir dinero extra ni utilizar químicos fuertes.

