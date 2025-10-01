Ni aspirina ni vinagre: cómo eliminar las manchas de quemadura en la plancha con 2 simples trucos

Las manchas oscuras por quemaduras en la base de la plancha son un problema frecuente que dificulta dejar las prendas impecables. Además pueden manchar las telas y arruinar una camisa o un pantalón en pocos segundos. Por eso, existen 2 trucos efectivos para recuperar la superficie sin dañarla.
Lo sorprendente es que no hace falta utilizar productos químicos costosos ni llevar la plancha a un servicio técnico. Con dos métodos simples que aprovechan objetos comunes es posible dejar la base como nueva y prolongar la vida útil del electrodoméstico.
Luego de notar que la mancha desapareció, conviene apagar la plancha y dejar que se enfríe por completo. Una vez fría, debemos pasar un paño seco y limpio para eliminar cualquier resto de sal. Este truco resulta especialmente útil para planchas de acero inoxidable y permite mantenerlas en buen estado con un mantenimiento muy simple y rápido.
limpieza de plancha
Estos elementos los tenemos en casa y ayudan a recuperar el brillo de la superficie y volver a planchar la ropa sin dejar marcas ni malos olores.
WEB
El segundo truco consiste en usar una vela para eliminar restos quemados
Este método sorprende también por su sencillez y efectividad ya que solo requiere una vela común.
- Para hacerlo debemos encender la plancha y cuando alcanza la temperatura adecuada solo hay que frotar la base con la vela.
- La cera comienza a derretirse y actúa como un agente que ayuda a desprender las manchas oscuras acumuladas en la superficie.
- Una vez que la cera se distribuye sobre la base conviene pasar la plancha caliente sobre un paño viejo o un pedazo de tela que ya no se use.
- Esto permitirá que los restos de quemado se adhieran a la tela junto con la cera derretida. El procedimiento puede repetirse varias veces hasta que la base quede limpia y uniforme.
limpieza de plancha
Estos elementos los tenemos en casa y ayudan a recuperar el brillo de la superficie y volver a planchar la ropa sin dejar marcas ni malos olores.
WEB
Mantener la plancha en buen estado ayuda a que la ropa no tenga manchas y también prolonga la vida útil del electrodoméstico. Estas dos ideas permiten eliminar en minutos los restos quemados sin necesidad de invertir dinero extra ni utilizar químicos fuertes.