29 de septiembre de 2025 - 22:15

Solo 2 ingredientes: el truco para que los jeans para que duren más tiempo y no se destiñan con el tiempo

Existe un truco casero con solo 2 ingredientes que ayuda a conservar el color original de los jeans y evita que se desgasten rápido.

Esta mezcla natural permite que los jeans conserven su calidad original durante un largo tiempo.

Esta mezcla natural permite que los jeans conserven su calidad original durante un largo tiempo.

Foto:

WEB
Por Redacción

Los jeans son una de las prendas más usadas, pero con el paso del tiempo y los lavados frecuentes suelen perder el color original y hasta modificar su textura. Sin embargo, un truco permite mantenerlos como nuevos por más tiempo. Se trata de una mezcla sencilla con 2 ingredientes que evita el desteñido y cuida el tejido sin utilizar detergentes.

Leé además

adios a los almohadones comunes: el nuevo invento que es tendencia para sumar confort y guardar cosas

Adiós a los almohadones comunes: el nuevo invento que es tendencia para sumar confort y guardar cosas

Por Andrés Aguilera
Tener un florero repleto de rosas en un ambiente fresco y con buena ventilación resulta ideal. 

Ni limón ni aspirinas: cómo prolongar la vida útil de las rosas en un florero con una simple mezcla

Por Redacción

Este método es barato y se hace a mano sin procesos complicados. Solo se necesita un elemento habitual de cocina que al combinarse con agua ofrece un resultado sorprendente. Logra mantener la intensidad del color y evita que los pantalones luzcan viejos demasiado rápido, lo que lo convierte en una práctica recomendada.

truco para mantener jeans
Esta mezcla natural permite que los jeans conserven su calidad original durante un largo tiempo.

Esta mezcla natural permite que los jeans conserven su calidad original durante un largo tiempo.

La mezcla de sal con agua conserva el color de los jeans

La sal es un ingrediente que no solo sirve en la cocina, también se utiliza como un fijador natural de tintes en textiles.

  • Esta idea solo funciona con el lavado a mano. Al mezclarse con agua sella los pigmentos de las fibras y reduce el desgaste del color durante el proceso de limpieza.
  • Este efecto se debe a que el cloruro de sodio actúa sobre las partículas de tinte, reforzando su adherencia al tejido.
  • Para aplicar este método, solo debemos llenar un recipiente con agua fría y añadir media taza de sal.
  • Luego los jeans deben sumergirse en la solución y dejarse en remojo por unos 30 minutos antes de enjuagarlos suavemente.
  • Un dato importante es que debemos evitar frotar o usar cepillos, ya que esto acelera el desgaste de la tela. Además, se recomienda no exponerlos a luz solar directa al secarlos, ya que los rayos UV también contribuyen al desteñido.

Esto es un paso sencillo que debe realizarse previamente al lavado convencional. Este truco prolonga la vida de la prenda y mantiene un aspecto más cercano al original.

truco para mantener los jeans
Esta mezcla natural permite que los jeans conserven su calidad original durante un largo tiempo.

Esta mezcla natural permite que los jeans conserven su calidad original durante un largo tiempo.

Existen otros consejos que mantienen los jeans en buen estado

La sal con agua es un paso principal por su efectividad al mantener este tipo de ropa. Pero existen otras prácticas que complementan este cuidado.

  • Una de ellas, y la más sencilla es lavar los jeans siempre al revés. Esta opción reduce la fricción de la parte externa contra otras prendas.
  • Además, siempre debemos utilizar agua fría en lugar de caliente, ya que las temperaturas elevadas afectan la fijación de los tintes.
  • Para el lavado perfecto y que los jeans no cambien su aspecto deben usarse detergentes suaves y libres de blanqueadores. En este mismo proceso, desde el sitio Good Housekeeping recomiendan agregar vinagre blanco en el enjuague, ya que también ayuda a fijar los colores sin dañar las fibras.
truco para mantener jeans
Esta mezcla natural permite que los jeans conserven su calidad original durante un largo tiempo.

Esta mezcla natural permite que los jeans conserven su calidad original durante un largo tiempo.

Conservar los jeans como el primer día, es posible solo con la mezcla de agua y sal antes del lavado normal. Sin embargo, existen otras opciones para cuidar esta ropa y mantenerla siempre en buen estado. Combinar estos trucos, permite que la calidad original siga intacta y puedan disfrutarse por más tiempo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

mezclar cascaras de huevo con cafe: por que recomiendan hacerlo y para que sirve

Mezclar cáscaras de huevo con café: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Por Daniela Leiva
Esta receta es muy simple de hacer. Tiene la acidez justa, el aroma perfecto y la jugosidad ideal.

Receta liviana para la semana: pechugas de pollo con limón y hierbas aromáticas en solo 3 pasos

Por Redacción
listo en 5 minutos: este pan de avena en sarten es ideal para tu desayuno proteico

Listo en 5 minutos: este pan de avena en sartén es ideal para tu desayuno proteico

Por Andrés Aguilera
Esta receta rinde para 6 porciones y sus pasos son varios pero sencillos que dejan como resultado un pan tierno y saludable.

Sin huevos ni leche: receta de pan de hamburguesas esponjosos para 6 porciones

Por Lucas Vasquez