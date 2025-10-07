7 de octubre de 2025 - 15:24

Sin harina ni azúcar: cómo hacer un budín de coco húmedo, sabroso y saludable

Esta es de las recetas saludables que no vas a dejar de hacer por lo fácil y rápido que se hace, ideal para la merienda o el desayuno.

budín de coco sin harina
Por Daniela Leiva

El budín de coco sin harina y sin azúcar es la prueba de que lo saludable también puede ser rico, dulce y reconfortante. No hay que ser chef ni pasar horas en la cocina para preparar el mejor en minutos, con ingredientes simples y naturales, y el resultado es una delicia húmeda, liviana y llena de sabor.

Leé además

Esta receta es ideal para comer rico y cuidar el cuerpo.

La receta de las mejores galletas sin harina y sin azúcar: quedan deliciosas y son muy sanas

Por Alejo Zanabria
Esta receta práctica y sencilla da como resultado un budín húmedo, tierno y lleno de sabor.

Receta en solo 3 pasos: cómo hacer un budín de frutos rojos sin TACC

Por Lucas Vasquez

El coco, protagonista absoluto de esta receta, aporta esa textura y perfume únicos que transforman cualquier preparación en algo especial. Y además, es una excelente fuente de grasas buenas y fibra, lo que ayuda a mantenerte saciado por más tiempo.

Lo mejor de todo es que no lleva harinas ni azúcar refinada, por lo que es apto para dietas sin gluten, o simplemente para quienes buscan opciones más livianas.

Coco rallado
El aroma dulce del coco se incorpora de forma simple, sin alterar los hábitos tradicionales

El aroma dulce del coco se incorpora de forma simple, sin alterar los hábitos tradicionales

La dulzura natural de las bananas maduras hace gran parte del trabajo, y podés ajustar el nivel de dulzor con el endulzante que prefieras: eritritol, stevia, xilitol o un toque de maple sin azúcar.

Otro punto a favor es que podés cocinarlo en horno, airfryer o microondas. No hay excusas para no probarlo. Es de esas recetas que se hacen una vez y se repiten para siempre, porque combina lo mejor de ambos mundos, el placer y el bienestar.

Ingredientes para el budín

  • 2 bananas maduras
  • 3 huevos
  • ½ taza de coco rallado
  • ½ taza de ricotta o yogur griego sin azúcar
  • 1 cucharadita de polvo para hornear
  • Endulzante a gusto (eritritol, xilitol, stevia o maple sin azúcar)

E‍l paso a paso para preparar el mejor budín saludable

  1. Preparar el molde. Engrasá una budinera de unos 18 a 24 cm con un poco de manteca o aceite en spray. Si querés un toque extra de textura, espolvoreá la base con un poco de coco rallado y eritritol para que quede más doradito y crocante.
  2. Preparar la mezcla. En un bowl, colocá las bananas y pisalas con un tenedor hasta hacer un puré. Agregá los huevos, la ricotta (o el yogur griego) y el endulzante que elijas. Mezclá bien hasta que se integren todos los ingredientes.
  3. Incorporar los secos. Sumá el coco rallado y el polvo para hornear. Mezclá nuevamente hasta obtener una preparación homogénea. La textura debe ser algo espesa, pero húmeda.

Cocción:

  • En horno: cociná durante 20 minutos a 180 °C, hasta que la superficie esté dorada.
  • En airfryer: 25 minutos a 160 °C, sin necesidad de precalentar.
  • En microondas: unos 7 a 8 minutos a potencia media-alta.

Una vez cocido, esperá a que baje la temperatura antes de desmoldar porque esto ayuda a que mantenga su forma y no se rompa.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Este budín es rápido de hacer y muy saludable.

Sin harina ni manteca: cómo hacer budín de acelga más saludable

Por Alejo Zanabria
Reutilizar perchas genera espacios en casa y brinda una idea estética y económica en la cocina.

Perchas de madera y barniz: lo que debes reciclar para tener tu propia mesa de living

Por Redacción
Hay nuevas palabras en el Diccionario Cambridge, que tienen significados diferentes.

Qué significan " tradwife" y "Skibidi", las palabras que se suma al diccionario de Cambridge

Por Alejo Zanabria
hombres arrogantes: los 5 signos del zodiaco que son los peores

Hombres arrogantes: los 5 signos del zodíaco que son los peores

Por Andrés Aguilera