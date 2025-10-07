Sin harina ni azúcar: cómo hacer un budín de coco húmedo, sabroso y saludable

Esta es de las recetas saludables que no vas a dejar de hacer por lo fácil y rápido que se hace, ideal para la merienda o el desayuno.

El budín de coco sin harina y sin azúcar es la prueba de que lo saludable también puede ser rico, dulce y reconfortante. No hay que ser chef ni pasar horas en la cocina para preparar el mejor en minutos, con ingredientes simples y naturales, y el resultado es una delicia húmeda, liviana y llena de sabor.

El coco, protagonista absoluto de esta receta, aporta esa textura y perfume únicos que transforman cualquier preparación en algo especial. Y además, es una excelente fuente de grasas buenas y fibra, lo que ayuda a mantenerte saciado por más tiempo.

Lo mejor de todo es que no lleva harinas ni azúcar refinada, por lo que es apto para dietas sin gluten, o simplemente para quienes buscan opciones más livianas.

La dulzura natural de las bananas maduras hace gran parte del trabajo, y podés ajustar el nivel de dulzor con el endulzante que prefieras: eritritol, stevia, xilitol o un toque de maple sin azúcar.

Otro punto a favor es que podés cocinarlo en horno, airfryer o microondas. No hay excusas para no probarlo. Es de esas recetas que se hacen una vez y se repiten para siempre, porque combina lo mejor de ambos mundos, el placer y el bienestar.

Ingredientes para el budín 2 bananas maduras

3 huevos

½ taza de coco rallado

½ taza de ricotta o yogur griego sin azúcar

1 cucharadita de polvo para hornear

Preparar el molde. Engrasá una budinera de unos 18 a 24 cm con un poco de manteca o aceite en spray. Si querés un toque extra de textura, espolvoreá la base con un poco de coco rallado y eritritol para que quede más doradito y crocante. Preparar la mezcla. En un bowl, colocá las bananas y pisalas con un tenedor hasta hacer un puré. Agregá los huevos, la ricotta (o el yogur griego) y el endulzante que elijas. Mezclá bien hasta que se integren todos los ingredientes. Incorporar los secos. Sumá el coco rallado y el polvo para hornear. Mezclá nuevamente hasta obtener una preparación homogénea. La textura debe ser algo espesa, pero húmeda. Cocción: En horno : cociná durante 20 minutos a 180 °C, hasta que la superficie esté dorada.

: cociná durante 20 minutos a 180 °C, hasta que la superficie esté dorada. En airfryer : 25 minutos a 160 °C, sin necesidad de precalentar.

: 25 minutos a 160 °C, sin necesidad de precalentar. En microondas: unos 7 a 8 minutos a potencia media-alta. Una vez cocido, esperá a que baje la temperatura antes de desmoldar porque esto ayuda a que mantenga su forma y no se rompa.