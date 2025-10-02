2 de octubre de 2025 - 10:35

Sin harina ni manteca: cómo hacer budín de acelga más saludable

Esta preparación es la primera que se elige a la hora de querer recetas saludables y que sean rápidas de preparar.

Por Alejo Zanabria

El budín de acelga es uno de esos platos perfectos para disfrutar en un almuerzo o cena que tenés que resolver en corto tiempo. En este marco, existe una versión renovada y mucho más saludable para hacer que no lleva harina ni manteca.

Ingredientes

  • 1 atado grande de acelga fresca.
  • 3 huevos.
  • ½ taza de avena fina.
  • ½ taza de queso rallado light.
  • 1 cebolla mediana.
  • 1 diente de ajo.
  • 2 cucharadas de aceite de oliva.
  • Sal, pimienta y nuez moscada a gusto.
Paso a paso para hacer este budín

  1. Lavá bien la acelga, sacá los tallos duros y herví en agua con sal durante 3 a 4 minutos. Escurrí y picá finito.
  2. Rehogá la cebolla y el ajo en una sartén con el aceite de oliva hasta que estén transparentes.
  3. En un bol, batí los huevos, sumá la avena, el queso rallado y los condimentos.
  4. Agregar la acelga picada y el sofrito de cebolla y ajo. Mezclá bien hasta que todo quede integrado.
  5. Volcá la mezcla en un molde para budín aceitado o con papel manteca.
  6. Cociná en horno medio (180 °C) durante 35 a 40 minutos, hasta que esté firme y dorado arriba.
