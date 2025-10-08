8 de octubre de 2025 - 10:10

Cómo hacer hummus casero con 2 ingredientes, fácil y rápido

Las recetas de cocina saludable revelan trucos para preparar hummus casero con solo dos ingredientes, en minutos y sin complicaciones.

Cómo hacer hummus casero con 2 ingredientes, fácil y rápido (1)
Por Andrés Aguilera

El hummus, originario del Medio Oriente, se ha convertido en una de las preparaciones más populares en la cocina argentina moderna. Es cremoso, nutritivo y perfecto como acompañamiento o dip. Aunque tradicionalmente se elabora con varios ingredientes, esta versión simplificada demuestra que con solo dos elementos se puede lograr un resultado igual de sabroso, inspirado en recetas rápidas y saludables.

Leé además

listo en 5 minutos: este pan de miel en sarten es ideal para acompanar un mate o un te caliente

Listo en 5 minutos: este pan de miel en sartén es ideal para acompañar un mate o un té caliente

Por Andrés Aguilera
Una opción sin gluten ni lácteos como ingredientes. Ideal para picar antes de una comida o acompañar con salsas.

Sin gluten ni lácteos: cómo hacer nachos en menos de 15 minutos y en 4 pasos

Por Redacción

Ingredientes para hummus casero con 2 ingredientes

  • 1 taza de garbanzos cocidos.

  • 2 cucharadas de aceite de oliva.

Estos ingredientes básicos son suficientes para conseguir una textura cremosa y un sabor equilibrado.

Cómo hacer hummus casero con 2 ingredientes, fácil y rápido (2)

Recetas fáciles: paso a paso

  • Colocar los garbanzos cocidos en una procesadora o licuadora.

  • Agregar el aceite de oliva y comenzar a procesar.

  • Si la mezcla queda muy espesa, añadir una o dos cucharadas de agua o del líquido de cocción de los garbanzos.

  • Procesar hasta lograr una crema homogénea y suave.

  • Servir en un bol y decorar con un chorrito extra de aceite de oliva y una pizca de pimentón o comino (opcional).

En menos de cinco minutos se obtiene un hummus liviano, perfecto para acompañar tostadas, bastones de verduras o sandwiches saludables.

Cómo hacer hummus casero con 2 ingredientes, fácil y rápido (3)

Cocina saludable con sabor casero

El hummus es una fuente natural de proteínas vegetales, fibras y grasas saludables. Esta versión simple conserva todos sus beneficios, sin necesidad de tahini ni condimentos adicionales.

Para una variante más completa, se pueden sumar jugo de limón, ajo o semillas de sésamo tostadas. También puede prepararse con garbanzos en lata bien enjuagados para ahorrar tiempo.

Una de esas recetas que demuestran que comer sano no requiere ingredientes complejos ni largos procesos: solo productos naturales y un buen toque de creatividad en la cocina.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta receta es ideal para aquellos días en los que el tiempo es acotado para cocinar.

Masa de pizza sin leudar y en licuadora: lleva tan solo 10 minutos de preparación

Por Alejo Zanabria
Esta receta puede combinarse con diferentes sabores para disfrutar en cualquier momento del día.

Cómo hacer postrecitos sin gluten: receta en 15 minutos y sin horno

Por Redacción
Además de ser refrescante, es una bebida ideal para empezar el día con nutrientes esenciales sin recurrir al café del desayuno.

Batido de frutos rojos y avena: ideal para tomarlo en el desayuno por sus beneficios en la salud

Por Lucas Vasquez
Con estos trucos, la textura queda perfecta y cremosa, sin tener que volver a empezar desde cero.

2 trucos fáciles para que no se corte la mayonesa casera sin volver desde cero

Por Redacción