El hummus, originario del Medio Oriente, se ha convertido en una de las preparaciones más populares en la cocina argentina moderna. Es cremoso, nutritivo y perfecto como acompañamiento o dip. Aunque tradicionalmente se elabora con varios ingredientes , esta versión simplificada demuestra que con solo dos elementos se puede lograr un resultado igual de sabroso, inspirado en recetas rápidas y saludables.

Estos ingredientes básicos son suficientes para conseguir una textura cremosa y un sabor equilibrado.

Servir en un bol y decorar con un chorrito extra de aceite de oliva y una pizca de pimentón o comino (opcional).

Si la mezcla queda muy espesa, añadir una o dos cucharadas de agua o del líquido de cocción de los garbanzos.

Agregar el aceite de oliva y comenzar a procesar.

Colocar los garbanzos cocidos en una procesadora o licuadora.

En menos de cinco minutos se obtiene un hummus liviano, perfecto para acompañar tostadas, bastones de verduras o sandwiches saludables.

Cómo hacer hummus casero con 2 ingredientes, fácil y rápido (3)

Cocina saludable con sabor casero

El hummus es una fuente natural de proteínas vegetales, fibras y grasas saludables. Esta versión simple conserva todos sus beneficios, sin necesidad de tahini ni condimentos adicionales.

Para una variante más completa, se pueden sumar jugo de limón, ajo o semillas de sésamo tostadas. También puede prepararse con garbanzos en lata bien enjuagados para ahorrar tiempo.

Una de esas recetas que demuestran que comer sano no requiere ingredientes complejos ni largos procesos: solo productos naturales y un buen toque de creatividad en la cocina.